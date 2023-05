A murit Tina Turner! „Regina Rock’n Roll”, a murit la vârsta de 83 de ani în Elveția

Într-o declarație, echipa cântăreței a spus: „Tina Turner, „Regina Rock’n Roll” a murit liniștită astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.

„Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.

Turner a fost foarte bolnavă în ultimii ani, fiind diagnosticat cu cancer intestinal în 2016 și făcând un transplant de rinichi în 2017.

„Va avea loc o ceremonie de înmormântare privată la care vor participa prieteni apropiați și familia”, a spus publicistul lui Turner. „Vă rugăm să respectați intimitatea familiei ei în acest moment dificil.”

Vedeta născută în SUA a fost una dintre cele mai iubite cântărețe rock, cunoscută pentru prezența ei pe scenă și pentru un șir de hituri printre care The Best, Proud Mary, Private Dancer și What's Love Got to Do With It.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Într-o carieră de peste 60 de ani, cântăreața, pe numele ei real Anna Mae Bullock, născută în Nutbush, Tennessee, a câștigat opt ​​premii Grammy și are o stea atât pe Hollywood Walk of Fame, cât și pe St Louis Walk of Fame.

Autobiografia ei, Eu, Tina, a fost transformată în filmul din 1993 What's Love Got To Do With It, dramatizând renumita relație agitată a mamei a doi copii cu Ike Turner și, de asemenea, a ajutat-o pe Angela Bassett să primească o nominalizare la Oscar pentru rolul Tinei.

Turner s-a căsătorit cu iubitul ei german, directorul muzical Erwin Bach, într-o ceremonie civilă elvețiană în 2013 și locuia cu el în Elveția din 1994.

A fost a doua căsătorie pentru starul muzicii, care a fost căsătorită anterior cu muzicianul Ike din 1962 până în 1978.

În cartea ei din 1986, cântăreața a relatat o poveste îngrozitoare despre abuzurile din relația cu Ike.

Ike Turner a murit în decembrie 2007, iar purtătoarea de cuvânt a Tinei la acea vreme a fost a spus: „Tina știe că Ike a murit mai devreme astăzi. Nu a avut niciun contact cu el de 35 de ani. Nu se vor face alte comentarii.”

Tina Turner