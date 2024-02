Tragedie de proporții după ce un șofer a intrat cu mașina în camera de urgență a unui spital. Un mort și 5 răniți, printre care și un copil în stare gravă

O persoană aflată în mașină a fost scoasă și i s-a făcut resuscitare, dar a murit la fața locului, potrivit lui Thayer Smith de la Departamentul de pompieri din Austin. Medicul șef al spitalului, Peter DeYoung, a declarat că șoferul este persoana care a murit.

Accidentul a avut loc în holul Urgențelor de la Centrul Medical St. David's North Austin.

Mai multe victime au fost transprotate la alte spitale, printre care și un copil în stare critică.

A vehicle has driven through an emergency room at St. David's North Austin Medical Ctr. Emerg persons & numerous law enforcement. EMS officials estimate there are between 20-49 patients, with reports of 11 people injured. Categorizing it as a Level 4 mass casualty incident pic.twitter.com/RyeAOvSdL2