De la evitarea retrogradării, Dinamo a ajuns arbitru la titlu

Liga 1 poate intra în ultima fază a sezonului. S-a stabilit componența celor două grupe, una care trage la Europa și cealaltă care încearcă să scape de retrogradare. Așa cum se știa încă din penultima etapă, în play-off se calificaseră FCSB, CFR Cluj, Univ. Craiova, U Cluj, Dinamo și Rapid. Sunt șanse ca patru din ele să joace în vară în preliminariile cupelor europene. În afară de Dinamo, care fiind încă în insolvență, toate celelalte pot emite pretenții. Însă Dinamo poate fi un redutabil arbitru la titlu. Entuziasmul echipei lui Kopic poate încurca orice echipă, mai ales că neexistând un obiectiv european, poate aborda toate meciurile degajat. Mai mult, Dinamo a anunțat că va juca toate meciurile de acasă pe Arena Națională.

Teoretic, dacă se respectă calculele hârtiei și Rapid, CFR, Craiova vor trage serios și la cucerirea Cupei României, patru din cinci echipe din play-off vor juca în Europa. Cine va rămâne pe dinafară? Pariorii cred că U Cluj va fi echipa care nu va face față acestei presiuni și va rata Conference League, unde vor merge CFR și Craiova, în timp ce lumea o vede pe Rapid favorită la câștigarea Cupei și, implicit participarea în tururile preliminare ale Europa League. FCSB este cotată cu prima șansă la cucerirea titlului și la accesul în Champions League. Dar mai este mult până acolo, vor fi 10 etape cu meciuri care mai de care mai tari, iar diferența de doar 4 puncte între locurile 1 și 6 poate schimba oricând ierarhia.

Cu titlul pe masă în ultima etapă?

S-a stabilit și calendarul etapelor din play-off și conform regulii, în ultima etapă se vor întâlni ocupantele locurilor 1 și 2 de la finalul sezonului regular, FCSB și CFR Cluj, pe Arena Națională din București. Ar putea fi finala campionatului, cu trofeul pe masă, însă asta se va întâmpla abia peste 10 etape. Până atunci, FCSB joacă după doar 10 zile din nou cu Rapid, tot pe Arena Națională. Pe 2 martie meciul dintre cele două s-a terminat 0-0. Acum însă miza este cu totul alta, chiar dacă Marius Șumudică a declarat că nu se gândește la titlu, ci că prioritatea este Cupa României. Totuși Rapid n-a mai fost învinsă de FCSB de pe 6 noiembrie 2022. Bilanțul confruntărilor directe este zdrobitor în favoarea giuleștenilor: 7 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri, golaveraj: 21 - 10 în favoarea Rapidului, printre care și două scoruri mari, 4-0 și 5-1. Încă o victorie am mulțumi și galeria, care încă mai are vechea vorbă „Putem fi și pe locul 10, batem Steaua și ne trece”. Situația însă nu prea mai seamănă cu ce s-a petrecut în ultimele sezoane. FCSB a căpătat o experiență mult mai mare în urma parcursului excelent din Europa League, în schimb Rapid trece printr-o criză evidentă în ultima vreme. Statistica arată că în ultimele două meciuri, cu FCSB și Hermannstadt, a avut un singur șut la poartă, și ăla chinuit, care a contat doar la caseta tehnică. Totuși, un meci FCSB-Rapid rămâne un meci al marilor orgolii și se poate întâmpla orice rezultat. „Rapid ar putea încurca FCSB în meci direct, dar nu are echipă de tras la titlu. Cupa este mai la îndemână. Vrem și noi bani de la UEFA, ca FCSB, să ne întărim echipa și anul viitor să luăm titlul.”, sunt de părere suporterii giuleșteni. Pe de altă parte, FCSB, scăpată de programul aglomerat din Europa League, se poate concentra exclusiv pe campionat.

CFR și Craiova stau la pândă

Văzute cu șansele 2-3 în campionat, CFR și Craiova așteaptă pașii greșiți ai FCSB, cu condiția să nu facă, la rândul lor, pași greșiți. Problema lor este că se vor întâlni în meci direct, eliminatoriu, în Cupa României pe 2 aprilie, la Cluj. În funcție de acest meci se mai pot schimba prioritățile, însă cum finala cupei se va juca pe 14 mai trebuie să-ți asiguri până atunci măcar un loc de Conference League, deci pe podiumul play-off-ului. După finala cupei mai sunt doar două etape în campionat, în care ambele echipe au de jucat cu FCSB.

Văzând programul primei etape din play-off, FCSB-Rapid, CFR Cluj-Dinamo și Univ. Craiova-U Cluj, se poate bulversa total clasamentul. De exemplu, cu victorii Rapid, CFR și Craiova, ar coborî FCSB pe locul 3 cu Rapid la două puncte în spate, pe locul 4 și la două puncte în spatele CFR-ului. De asemenea, U Cluj, cu o victorie la Craiova, poate urca pe podium și ar da fiori reci oltenilor, care tot așteaptă să prindă o grupă de cupe europene.

Necunoscuta Farul

Deși este în play-out, Farul poate strica planurile celor din play-off. Constănțenii sunt în sferturile Cupei, unde au un meci la îndemână cu divizionara C, Unirea Alba Iulia. În semifinală va întâlni câștigătoarea dintre CFR și Craiova, care, ambele, au în minte și presiunea campionatului. Mai mult, dacă Farul se va mobiliza pentru cupă și ar mai și câștiga-o, ar încinge zdravăn lupta pentru podium în ultimele două etape. Desigur, nu mulți dau șanse Farului la obținerea trofeului, însă Cupa a oferit mereu șanse outsiderilor. Nu mai departe de anul trecut, când Corvinul „a furat” un loc european din play-off, asta pentru că CFR și Universitatea Craiova nu s-au străduit în Cupa României. Perdanta a fost Farul, care a terminat pe locul 4. Acum Farul poate face surpriza concentrându-se pe a doua competiție a țării, pentru că este greu de crezut că Hagi ar putea ajunge cu echipa la retrogradare.

Program play-off

Etapa I (14-17 martie)

CFR Cluj - Dinamo

Univ. Craiova - U Cluj

FCSB - Rapid

Etapa II (28-31 martie)

Dinamo - FCSB

U Cluj - CFR Cluj

Rapid - Univ. Craiova

Etapa III (4-7 aprilie)

FCSB - U Cluj

CFR Cluj - Univ. Craiova

Rapid - Dinamo

Etapa IV (11-14 aprilie)

Univ. Craiova - FCSB

CFR Cluj - Rapid

U Cluj - Dinamo

Etapa V (18-21 aprilie)

FCSB - CFR Cluj

Rapid – Univ. Cluj

Dinamo - Univ. Craiova

Etapa VI (25-28 aprilie)

Rapid - FCSB

Dinamo - CFR Cluj

U Cluj - Univ. Craiova

Etapa VII (2-5 mai)

FCSB - Dinamo

CFR Cluj - U Cluj

Univ. Craiova - Rapid

Etapa VIII (9-12 mai)

U Cluj - FCSB

Univ. Craiova - CFR Cluj

Dinamo - Rapid

Etapa IX (16-19 mai)

FCSB - Univ. Craiova

Rapid - CFR Cluj

Dinamo - U Cluj

Etapa X (23-26 mai)

CFR Cluj - FCSB

U Cluj - Rapid

Univ. Craiova – Dinamo

Program Cupa României

Sferturi - 2 aprilie

Metalul Buzău - Rapid București

CSM Reșița - FC Hermannstadt

CFR Cluj - Univ. Craiova

Farul Constanța - Unirea Alba Iulia

Semifinale 23 aprilie

Rapid / Metalul Buzău - Reșița / Hermannstadt

CFR / Univ. Craiova - Farul / Unirea Alba Iulia

Finala - 15 mai