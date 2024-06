Tragedie feroviară în Cehia: Patru morți și zeci de răniți după ce două trenuri s-au ciocnit frontal

„Patru pasageri au suferit răni care au dus la moartea lor”, a declarat Alena Kisiala, purtătoare de cuvânt a serviciilor locale de urgenţă, la televiziunea publică cehă.

Referindu-se la „un mare dezastru”, premierul Petr Fiala şi-a prezentat condoleanţele. „Ne gândim cu toţii la victime şi la răniţi”, a scris el pe reţeaua de socializare X.

Accidentul a avut loc miercuri seara la Pardubice.

Aproximativ 300 de pasageri, printre care mulţi străini, se aflau la bordul trenului, a precizat televiziunea cehă, care a prezentat imagini cu un vagon deraiat şi supravieţuitori care se urcau în autobuze în apropierea gării principale din Pardubice.

„Operaţiunile de salvare au fost complicate deoarece primul vagon a fost deformat. Acest lucru a îngreunat accesul la răniţi”, a declarat un pompier, Pavel Ber, jurnaliştilor aflaţi la faţa locului.

Aproximativ 60 de pompieri, două elicoptere şi nouă ambulanţe au fost mobilizate, potrivit serviciilor de urgenţă.

Trenul privat Regiojet se deplasa de la Praga spre oraşul ucrainean Chop, situat la graniţa cu Slovacia.

