Trump susține eliminarea impozitului pe venit în statele americane

Administrația Donald Trump promovează eliminarea impozitului pe venit la nivel de stat, susținând acesta descurajează activitatea economică și determină migrația populației și a capitalului către state cu fiscalitate mai redusă. Statele americane care nu percep impozit pe venitul personal - precum Texas, Florida sau Tennessee - au înregistrat creșteri economice peste medie și au atras mai mulți rezidenți și investitori. În SUA, dintre cele nouă state fără impozit pe venit, cinci se află în top 10 la creșterea PIB din ultimul deceniu, iar patru sunt în top la migrația netă din alte state.

Impozitul pe venit este „mai dăunător pentru economie decât taxele pe consum sau pe proprietate”, a transmis miercuri administrația americană, care arată că această formă de taxare descurajează munca, investițiile și inițiativa antreprenorială și contribuie la „exodul forței de muncă și al capitalului”. „Statele cu impozite ridicate pe venit pierd populație, în timp ce statele fără acest impozit atrag oameni și afaceri”, a comunicat Casa Albă, explicând că majorările de impozite pe venit duc adesea la venituri bugetare volatile și la cicluri de tip „abundență și penurie”.

Sunt luate în calcul două variante pentru eliminarea treptată a impozitului pe venit la nivel de stat. Prima prevede înlocuirea integrală a veniturilor prin extinderea bazei de impozitare a taxei pe vânzări. A doua opțiune combină extinderea taxei pe vânzări cu limitarea creșterii cheltuielilor publice. Extinderea taxei pe vânzări nu s-ar aplica pentru chirii sau locuințe, alimente de bază ori investiții realizate de companii, precum echipamentele sau cheltuielile de cercetare și dezvoltare.

Potrivit Casei Albe, eliminarea impozitului pe venit ar putea duce, pentru un stat mediu, la o creștere a PIB de până la 1,6%, la majorarea salariului mediu cu aproximativ 4.000 de dolari și la o creștere de până la 19% a numărului de afaceri noi.

Estimările privind migrația contribuabililor cu venituri ridicate și creșterea numărului de afaceri pornesc de la ipoteza că reforma este aplicată individual de fiecare stat și, dacă toate statele ar elimina impozitul pe venit, aceste efecte s-ar reduce.

Administrația federală nu poate impune statelor schimbarea sistemului fiscal, însă „argumentul economic” este adresat guvernatorilor și parlamentelor statelor care analizează reforme fiscale.

