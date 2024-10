Trump „sub lupa” presei americane, după ce a spus că ar fi vizitat Gaza

Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, se confruntă cu critici după ce a spus într-un interviu de luni omului de radio Hugh Hewitt că a vizitat anterior Gaza. „Am fost acolo și e dur. E un loc dur chiar de dinainte de toate atacurile și conflictele din ultimii ani”, a spus Trump.

Cu toate acestea, mai multe publicații mari din SUA, inclusiv The New York Times, The Washington Post și CNN, au raportat că nu există dovezi ale unei astfel de vizite. Publicațiile menționează că Trump nu a vizitat Gaza nici măcar în timpul președinției sale, iar The Times of Israel a precizat anterior că Trump nu a vizitat Israelul înainte de a deveni președinte.

Purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Trump, Karoline Leavitt, a declarat pentru CNN că „președintele Trump a fost în Gaza și a lucrat mereu pentru a asigura pacea în Orientul Mijlociu”, refuzând să ofere detalii suplimentare.

Un oficial al campaniei, citat anonim de The New York Times, spus în schimb că Trump a fost în Israel și că „Gaza se află în Israel”.

(sursa: Mediafax)