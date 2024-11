Rezultate Loto 17 noiembrie 2024. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 17 noiembrie 2024:

Loto 6 din 49: 40, 15, 37, 22, 16, 7

Loto 5/40: 23, 15, 18, 4, 17, 31

Joker: 10 / 1, 38, 24, 15, 42

Noroc: 1 9 1 7 6 0 9

Noroc Plus: 4 6 7 0 1 9

Super Noroc: 1 5 5 3 4 7

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 14.11.2024, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 17.11.2024, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,21 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 687.000 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de aproximativ 55.500 de lei (peste 11.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 944.000 de lei (aproximativ 190.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 40.300 de lei.

La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 47.703.321,40 de lei (peste 9,58 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galati si a fost completat in fiecare dintre cele trei zone cu cate 10 numere, in total 630 de variante si o varianta la noroc, pretul biletului fiind de 4.413,50 de lei.

Si la tragerea JOKER s-au castigat trei premii la categoria a II-a in valoare de 64.060,79 de lei fiecare. Cele trei castiguri au fost obtinute pe acelasi bilet jucat la o agentie din Patarlagele, judetul Buzau.