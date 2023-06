Podolyak: Rebeliunea Wagner marchează începutul unui război civil în Rusia

Lipiți de telefoanele mobile, milioane de ucraineni au petrecut o noapte albă vineri, după ce șeful grupului de mercenari Wagner a declarat război rivalilor săi din armata rusă, declanșând o rebeliune fără precedent la Moscova, relatează The Guardian.

"Evenimentele se desfășoară conform scenariului despre care am vorbit tot anul trecut'', a declarat Mykhailo Podolyak: "Începutul contraofensivei ucrainene a destabilizat în cele din urmă elitele rusești, intensificând diviziunea internă apărută după înfrângerea din Ucraina. Astăzi asistăm de fapt la începutul unui război civil''.

Pe de altă parte, naționaliștii ruși pro-război, conduși de un fost ofițer al serviciului de securitate FSB, au declarat sâmbătă că vor publica în curând un plan de acțiune pentru a răspunde revoltei Wagner, relatează Reuters.

Grupul naționalist rus - cunoscut sub numele de "Clubul Patrioților Furioși" - a afirmat într-o declarație că un război civil ar putea duce la o înfrângere militară umilitoare pentru armata rusă în Ucraina și a avertizat că Rusia se află în pragul unei catastrofe.

The next 48 hours will define the new status of #Russia. Either a full-fledged Civil War, or a negotiated Transit of Power, or a temporary respite before the next phase of the downfall of the #Putin regime. All potential players are now choosing which side they are on. A…