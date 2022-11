Un tânăr a aruncat un ou în direcția Regelui Charles și a soției sale, regina consoartă

Un protestatar a fost arestat miercuri după ce a aruncat un ou în direcția Regelui Charles și a soției sale, Camilla, în timpul unei plimbări prin York, transmite Daily Mail.

Protestatarul a fost auzit strigând că Marea Britanie a fost "construită pe sângele sclavilor", timp în care ou a ajuns pe șosea, în apropierea cuplului regal.

Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. A man has been detained at the scene.



More here: https://t.co/WKu3To3sB2 pic.twitter.com/BTyqeumSiz