UPDATE Maia Sandu s-a întâlnit cu secretarul general ONU

Discuțiile s-au axat pe noul Cadru de Parteneriat ONU-Moldova pentru următorii cinci ani în domeniul drepturilor omului, a dezvoltării statului de drept și democrației.

De asemenea, ONU și-a reafirmat sprijinul pentru gestionarea crizei refugiaților ucraineni.





Oficialul ONU a vizitat Centrul de găzduire a refugiaţilor ucraineni de la Moldexpo, a inspectat spaţiile în care sunt găzduiţi refugiaţii şi s-a arătat interesat de solicitările acestora.

''Moldovenii şi-au deschis frontierele, dar şi inimile şi casele cu foarte multă generozitate şi peste 90 la sută din refugiaţi trăiesc în familiile de aici. ޘi chiar dacă situaţia economică e dificilă, voi daţi dovadă de generozitate. Solicit puternic comunităţii internaţionale să sprijine masiv Moldova, care are nevoie de un suport financiar major. Ţara are o situaţie economică foarte complicată, preţurile la alimente, carburanţi şi energie au crescut dramatic. Moldova se confruntă cu probleme economice şi primind un număr atât de mare de refugiaţi are nevoie urgentă de ajutor'', a declarat Guterres.

R. Moldova găzduiește 90.000 de refugiați ucraineni, dintre care peste jumătate sunt copii.

ȘTIRE INIȚIALĂ Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anulat întâlnirea cu Antonio Guterres, secretarul seneral al ONU, transmite președinția de la Chișinău.

„Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu va putea participa, din motive de sănătate, la evenimentele publice planificate pentru astăzi, 9 mai. Se anulează inclusiv întrevederea și conferința de presă comună cu António Guterres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite”, anunță Președinția Republicii Moldova.

Conferința se va ține la sediul guvernului, împreună cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița.

Secretarul general al ONU efectuează o vizită în Republica Moldova, în perioada 9-10 mai.