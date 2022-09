Uraganul Ian: Utilizatorii de Internet postează un videoclip viral cu un rechin care înoată pe străzile inundate, dar oare chiar asa este...?

Uraganul Ian a lovit miercuri Florida, Statele Unite, cu rafale de vânt ce au atins viteze maxime de peste 240 km/h. Furtuna de categoria 4 a provocat valuri de aproape 4,5 metri în mai multe regiuni de pe coasta Floridei, ceea ce a dus la străzi, cartiere și autostrăzi scufundate în întregime, scrie cnbctv18.com . Odată cu creșterea nivelului apei, nu numai că milioane de locuitori sunt blocați în casele lor fără curent electric, dar și-au făcut aparitia si animale acvatice pe aceste străzi.

@Gutfeldfox somehow a shark ended up in a Fort Myers neighborhood during Hurricane Ian.. pic.twitter.com/l3WbzgNQHj