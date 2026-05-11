Val de execuții în Iran după izbucnirea conflictului cu SUA și Israelul: Un bărbat, acuzat de spionaj în favoarea CIA și Mossad

Erfan Shakourzadeh „a fost spânzurat pentru colaborare cu serviciile de informații americane și cu Mossadul”, serviciile secrete israeliene, a scris Mizan, agenția de știri a sistemului judiciar, potrivit Le Figaro.

El lucra într-una dintre organizațiile științifice ale țării active în domeniul spațial, potrivit Mizan, care îl acuză că a transmis „în cunoștință de cauză” informații clasificate către CIA și Mossad.

Republica Islamică a fost mult timp ținta acuzațiilor din partea occidentalilor, care o suspectează că își folosește programul spațial pentru a-și dezvolta capacitățile în materie de rachete balistice.

Arestările și execuțiile, legate în special de cazuri de spionaj, au crescut în Iran de la atacul americano-israelian din 28 februarie, care a declanșat un război regional.

Săptămâna trecută, trei bărbați au fost spânzurați pentru presupusa lor implicare în protestele care au zguduit țara în decembrie și ianuarie.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, printre care și Amnesty International, Iranul este țara care recurge cel mai mult la pedeapsa cu moartea după China și urmată de Arabia Saudită.

Autoritățile au executat cel puțin 1.639 de persoane în 2025, un record din 1989, au raportat recent Iran Human Rights (IHR) și Ensemble Against the Death Penalty (ECPM).