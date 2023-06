VIDEO Vedetă YouTube, arestată în Japonia pentru că a amenințat mai multe celebrități

Poliția din Japonia a arestat un YouTuber din cauza unor amenințări pe care le-ar fi adresat unor celebrități. Yoshikazu Higashitani, cunoscut pe YouTube sub numele de GaaSyy, este celebru pentru videoclipurile sale cu bârfe despre celebrități.

Presa locală a declarat că acesta s-a întors în Japonia din Emiratele Arabe Unite, la două luni după ce poliția din Tokyo a emis mandatul de arestare. El este acuzat că a amenințat un actor, un antreprenor și un designer între februarie și august anul trecut, potrivit BBC.

Recent, el a fost dat afară din Parlament pentru că nu s-a dus niciodată la locul de muncă. El este primul parlamentar din Japonia exclus din parlament fără a intra vreodată în sediul instituției. Eliminarea din Parlament este cea mai severă pedeapsă pe care o poate primi un deputat. Acest lucru s-a întâmplat doar de două ori din 1950 până în prezent și este prima dată când un parlamentar este dat afară din cauza absențelor.

Yoshikazu Higashitani nu a mers în parlament deoarece locuia în Emiratele Arabe Unite și refuza să se întoarcă în Japonia pentru că se temea că va fi arestat.

El a fost unul dintre cei doi deputați aleși din partea partidului de opoziție Seijika-joshi-48. Acest partid solicită doar reforme pentru televiziunea publică japoneză.Partidul își schimbă în mod regulat numele din motive de publicitate.

Yoshikazu Higashitani, who goes by his YouTube moniker GaaSyy, had not shown up to Parliament since getting elected in July and has now been expelled, the Japanese government said. pic.twitter.com/mKPhzlxMlz