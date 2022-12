Celebrul Youtuber Keenan Cahill a murit la 27 de ani

Înainte de a exista nenumărați utilizatori TikTok care să sincronizeze buzele și să încerce coregrafii complicate pe hituri pop, a existat Keenan Cahill - un extraordinar sincronizator de buze.

Cu puțin mai mult decât un computer de birou și pasiune pură, Cahill a adunat milioane de vizualizări pe canalul său de pe YouTube, reușind să convingă celebrități, printre care Katy Perry și 50 Cent, să i se alăture.

Cahill, un muzician fermecător ale cărui videoclipuri au încântat milioane de oameni, a murit joi într-un spital din Chicago, a confirmat managerul său, David Graham, pentru CNN. El avea 27 de ani.

Originar din Chicago, suferea de sindromul Maroteaux-Lamy, o afecțiune care provoacă, printre alte simptome, mărirea organelor, pentru care a primit tratamente frecvente și a suferit mai multe operații. Potrivit conturilor sale verificate pe rețelele de socializare, el urma să fie supus unei operații pe cord deschis la începutul acestei luni.

"Au apărut complicații pe care nu le-a putut depăși", a precizat familia sa într-un GoFundMe organizat de mătușa sa și împărtășit, de asemenea, pe pagina sa de Facebook. Strângerea de fonduri a fost inițiată pentru a ajuta la plata cheltuielilor medicale și funerare ale lui Cahill.

Managerul lui Keenan, David Graham, a declarat pentru TMZ că acesta a suferit operația pe cord deschis pe 15 decembrie, dar au existat complicații în urma procedurii și a fost conectat la aparate. A murit într-un spital din Chicago, după ce a fost deconectat de la aparate.

Cahill a devenit una dintre primele vedete virale ale anilor 2010 cu videoclipurile sale cu sincronizarea buzelor, filmate în spatele biroului din dormitor, pe când era încă adolescent. Conceptul era simplu: un Cahill mereu expresiv nu făcea decât să rostească cu aplomb versurile unor hituri ale epocii, precum "DJ Got Us Fallin' in Love" al lui Usher și "Only Girl (In the World)" al Rihannei, și să urmărească cum crește amețitor numărul vizualizărilor.

