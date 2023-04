Video șocant: Un bărbat a fost ucis de poliție, după ce oamenii legii au greșit adresa

Robert Dotson, în vârstă de 52 de ani, a fost ucis de poliție în Farmington, New Mexico, la 5 aprilie, după ce ofițerii care au răspuns la o sesizare de violență domestică au ajuns la o casă greșită.

Departamentul de poliție din Farmington a publicat vineri mai multe înregistrări video, inclusiv imagini surprinse de camerele de corp purtate de cei trei ofițeri care au tras.

"Încă o dată, dorim să ne exprimăm condoleanțele familiei Dotson și, în calitate de șef al poliției, doresc să transmit cât de mult îmi pare rău că s-a întâmplat această tragedie", a declarat șeful poliției, Steven Hebbe, potrivit Reuters.

Înregistrarea video arată cum un ofițer bate la o ușă decorată cu un iepuraș de Paște de trei ori și anunță că poliția este prezentă în decurs de aproximativ 1-1/2 minute. În timp ce așteaptă, doi ofițeri discută dacă au adresa corectă și chicotesc când își dau seama că s-a făcut o greșeală.

Unul dintre ofițeri înjură apoi și se retrage, cu câteva secunde înainte ca ușa să se deschidă. Un ofițer strigă: "Mâinile sus!", iar înregistrarea video îl arată pe Dotson ridicând ceea ce pare a fi un pistol înainte ca ofițerii să deschidă focul, lăsându-l să cadă în ușă.

Soția lui Dotson se aude strigând "Oh, Doamne!". Un ofițer murmură "Te rog, nu", înainte de a avea loc o altă rundă de focuri de armă. Autoritățile au declarat că aceasta a tras în direcția ofițerilor, care au ripostat fără să o atingă.

Soția lui Dotson, care nu și-a dat seama că a tras în poliție, nu a fost acuzată de nicio infracțiune, au declarat autoritățile. Trei copii se aflau la etaj în momentul împușcăturilor, potrivit înregistrării video publicate.

Poliția nu a dezvăluit numele ofițerilor implicați, care au fost plasați în concediu plătit în timp ce poliția statală investighează incidentul.

Familia Dotson și avocatul lor au vizionat înregistrarea video înainte de a fi făcută publică, a declarat Hebbe.

The Farmington New Mexico bodycam footage of armed homeowner being shot and killed when police turned up at the wrong house.



There will be no nationwide protests for Robert Dotson. https://t.co/Z53YhI5Puv pic.twitter.com/FTmavG7a5D