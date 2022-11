VIDEO Vladimir Putin le-a oferit ceai și fursecuri mamelor soldaților uciși în Ucraina: Nimic nu poate înlocui pierderea unui fiu

"Vreau ca voi să ştiţi că eu, personal, şi întreaga conducere a ţării împărtăşim această durere. Ştim că nimic nu poate înlocui pierderea unui fiu. Viaţa este mai complicată decât ceea ce se vede la televizor sau pe internet, există multe minciuni", a spus acesta, precizând însă că nu regretă operațiunea specială din țara vecină.

Au apărut imagini în mass-media rusă cu liderul de la Kremlin în timp ce discută cu grupul de mame la o masă pe care se află ceai, fructe, prăjituri.

Grupuri de mame și soții ale soldaților ruși mobilizați se întrunesc de mai multe săptămâni și transmit mesaje președintelui rus cerându-i să-și respecte promisiunile. Liderul de la Kremlin a cerut forțelor armate să-i pregătească serios pentru luptă pe noii recruți, să le asigure necesarul de echipament și să nu-i trimită în prima linie.

Însă mai multe evenimente au arătat moartea pe front a unor recruți recent înrolați, mobilizarea de bărbați inapți pentru armată, tați de familii numeroase ori prea în vârstă, echipament incomplet și instruire deficitară. Autoritățile ruse au recunoscut deficiențele și s-au angajat să le remedieze.

În luna septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret pentru mobilizarea parțială a 300.000 de rezerviști.

Acesta a explicat invazia rusă a Ucraina ca pe un pas important pentru a pune capăt hegemoniei și a aroganței statelor occidentale.

De cealaltă parte, SUA și aliații săi au impus sancțiuni drastice Moscovei și trimite ajutoare militare și umanitare Kievului.

În privința pierderilor de oameni pe front, Ucraina nu a dat niciodată publicității un bilanț oficial iar Rusia a anunțat 5.937 de morți, în septembrie 2022.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices. pic.twitter.com/pCTlH5sx5T