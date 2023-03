Putin, vizită surpriză în Mariupol

Putin a zburat cu elicopterul la Mariupol, au relatat agențiile ruse citând Kremlinul. Președintele Rusiei a mers prin mai multe cartiere ale orașului, făcând opriri și vorbind cu locuitorii.

„Șeful statului a examinat, de asemenea, linia de coastă din Mariupol, în zona clubului de iahturi, clădirea teatrului, locuri memorabile ale orașului”, a precizat agenția Interfax, citând serviciul de presă al Kremlinului. Presa rusă a relatat că Putin s-a întâlnit, de asemenea, cu mai mulți comandanți militari.

Vizita a avut loc după ce Putin s-a deplasat sâmbătă în Crimeea într-o vizită neanunțată pentru a marca cea de-a noua aniversare a anexării peninsulei de către Rusia de la Ucraina și la doar două zile după ce Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele liderului rus.

Mariupol, care a căzut în mâinile Rusiei în luna mai după una dintre cele mai lungi și sângeroase bătălii din război, a fost prima victorie majoră a Rusiei după ce nu a reușit să cucerească Kievul și s-a concentrat asupra sud-estului Ucrainei.

Organizația pentru Securitate și Cooperare și Europa (OSCE) a spus că bombardarea de către Rusia a unei maternități din Mariupol a fost o crimă de război.

(sursa: Mediafax)

Vladimir Putin personally drove through Mariupol by car



Deputy Prime Minister Marat Khusnullin told the President of Russia during his visit that the residents of Mariupol are returning to the city more actively.



The President, in turn, noted the quality of local roads.… https://t.co/dJgvDKC6pQ pic.twitter.com/wJZovquTmh