„Ucraina nu va fi al doilea Afganistan”, spune Zelenski după aprobarea noului pachet de ajutor

Volodimir Zelenski a declarat că pachetul de ajutor crucial al SUA pentru Ucraina „trimite un semnal puternic" că țara sa „nu va fi al doilea Afganistan".

După luni de blocaj, democrații și republicanii s-au unit în Camera Reprezentanților din SUA pentru a aproba un pachet de măsuri - în valoare de 60,8 miliarde de dolari (49 miliarde de lire sterline) - pentru a ajuta Ucraina să respingă invazia Rusiei.

Zelenski a declarat la NBC News că acest ajutor este „o dovadă de leadership din partea Statelor Unite".

„Acest ajutor va întări Ucraina și va trimite Kremlinului un semnal puternic că nu va fi al doilea Afganistan", a spus el.

„Jumătate de an am așteptat. Acum am ajuns la acest moment important și la acest vot pozitiv".

Pachetul de ajutor va merge acum în Senatul SUA, unde se așteaptă să fie adoptat marți. În timpul lunilor de amânări, unii republicani au criticat propunerea de ajutor și au susținut că America ar trebui să se concentreze asupra propriei frontiere sudice și nu asupra celor europene.

Întrebat despre acest aspect, Zelenski a declarat: „Americanii nu finanțează războiul. Ei, în primul rând, protejează libertatea și democrația în toată Europa”.

Referindu-se la modul în care vor fi folosiți banii, Zelenski a declarat că speră să ofere „asistență tangibilă soldaților de pe front cât mai curând posibil".

„Vom avea o șansă de victorie dacă Ucraina va primi cu adevărat sistemul de armament de care avem atâta nevoie", a spus el. „Acest sprijin va întări cu adevărat forțele armate".

Prioritățile Ucrainei sunt artileria cu rază lungă de acțiune și apărarea aeriană, a adăugat Zelenski.

(sursa: Mediafax)