Cel puțin 40 de morți și 100 de răniți, după ce un pod s-a prăbușit în India. Podul fusese redeschis după reabilitare acum câteva zile

Podul s-a prăbușit duminică seara, iar persoanele aflate pe pod au căzut în râu, conform „Times of India”.

Cel puțin 100 de persoane se aflau pe pod în momentul prăbușirii acestuia. Un martor spune, însă, că pe pod se aflau 500 de persoane.

Mirror scrie că autoritățile se tem că numărul persoanelor care au murit este de cel puțin 60.

Tot Mirror scrie că podul, care făcea legătura între malurile râului Machchhu, a fost redeschis în urmă cu doar 4 zile, după ce a fost reparat și renovat.

Oficialii au declarat că podul s-a prăbușit pentru că nu a putut susține greutatea celor 400 de persoane care se aflau pe el.

Un reprezentant al Comitetului Municipal Morbi, S.V. Zala, a făcut presei locale dezvaluiri cutremurătoare: „Pentru o perioadă îndelungată, acest pod a fost închis publicului... în urmă cu șapte luni, o companie privată a primit contract de renovare și întreținere, iar podul a fost redeschis pentru public pe 26 octombrie de către compania privată, fără să fie făcută vreo recepție.”

Firma, pe cont propriu și fără a informa autoritățile, ar fi redeschis podul pentru public, a susținut acesta pentru sambadenglish.com.

Fostul ministru Nitin Patel a declarat presei că, în mod normal, atunci când podurile sunt construite sau renovate, înainte de a le deschide pentru public, este obligatorie evaluarea tehnică, iar capacitatea portantă este testată și numai după aceasta se eliberează un certificat de utilizare de către autoritatea în cauză și podurile pot fi deschise abia atunci pentru public.

Acest pod suspendat a fost construit de dinastia Morbi cu aproximativ 150 de ani în urmă, iar lungimea sa este de 233 de metri.

