ABBA dă în judecată trupa de cover-uri Abba Mania

Foto Simon Weisser - unsplash.com

Supergrupul pop suedez ABBA a intentat un proces pentru a împiedica trupa britanică de cover-uri cunoscută sub numele de Abba Mania să folosească acest nume, relatează Reuters.

Într-o plângere depusă la Curtea Districtuală din Manhattan, avocații ABBA au acuzat managerii Abba Mania de "comportament parazitar și de rea-credință" prin faptul că au profitat de fondul de comerț și de prestigiul ABBA pentru a promova Abba Mania.

ABBA a declarat că inculpații au ignorat cererile sale de a nu mai folosi Abba Mania pe rețelele de socializare, pe YouTube și pe site-ul abbamania.com, sau de a accepta sugestia sa de a folosi "ABBA Tribute" într-un mod care să nu-i deruteze pe oameni.

Procesul de încălcare a mărcii ABBA are loc în contextul în care Abba Mania, care se autointitulează "The Original Tribute from London's West End!", se află într-un turneu în SUA.

Pe site-ul web al Abba Mania scrie cu litere mici: "Abba Mania nu este în niciun fel asociat, afiliat sau aprobat de Polar Music sau ABBA".

ABBA a vândut aproximativ 385 de milioane de discuri și este cunoscută pentru melodii precum "Waterloo", "Dancing Queen", "Money, Money, Money" și "The Winner Takes It All". De asemenea, a fost una dintre primele trupe care a folosit videoclipuri pentru a-și promova muzica.

Luna trecută, grupul a lansat primul său album nou din ultimii 40 de ani, "Voyage", și plănuiește un spectacol pe scenă cu avataruri digitale ale membrilor săi, care au acum 70 de ani.

(sursa: Mediafax)