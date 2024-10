Milionarul Adrian Marțian a fost reținut pentru 24 de ore

El este acuzat de comiterea infracțiunilor de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorilor, inducerea în eroare a organelor judiciare și participație improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Transferul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I, unde lui Marțian i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile pentru care urmează să fie audiat. Printre acestea se numără nerespectarea măsurilor de încredințare a minorilor, inducerea în eroare a organelor judiciare și participarea improprie la trecerea frauduloasă a frontierei, anunță Antena 3 CNN.

Tot în această dimineață, cei trei minori ai lui Marțian, cu vârste de șapte, nouă și 11 ani, au fost preluați de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și plasați în regim de urgență într-un centru de plasament.

Referitor la acuzațiile care i se aduc, Adrian Marțian a fost rezervat: „Nu voiam să merg nicăieri cu copiii, ce era să fac? Să-i abandonez? Dvs știți care e poziția mea față de autoritățile române. Am ajuns în situtuația asta cu copiii din cauza nedreptății care s-a făcut. (...) Erau 3 răpitori, am vorbit în ialiană cu ei. ( ...) Am înțeles că mama nu a respectat înțelegerea făcută cu răpitorii și i-au adus la mine”.