Aventurile „antisistem” ale lui Horațiu, în orașul Bistrița. De la atacat sediul SRI la furat plăcuța de pe mașina Poliției

Deşi par desprinse dintr-un film de comedie, actele „de eroism” ale unui bistriţean i-ar face invidioşi chiar şi pe unii dintre cei mai cunoscuţi „bombardieri”. În decurs de doi ani, bărbatul a spart camere de supraveghere din oraşul Bistriţa, a furat un telefon, sticle cu alcool, un mop, şerveţele umede şi ciocolată din trei magazine, a distrus trei maşini, a atacat sediul SRI şi pe cel al Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud şi a furat plăcuţa de înmatriculare a unei maşini de Poliţie. A sunat şi la 112 şi a anunţat o bombă la o bancă. 14 fapte de distrugere şi furt au numărat procurorii, care l-au şi trimis în judecată. Aceiaşi procurori pe care i-a atacat chiar în sediul lor cu un borcan plin cu fecale!

Atacurile asupra sistemului de supraveghere video din municipiul Bistriţa

Aventura lui Horaţiu, descrisă de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, începe pe 7 iulie 2019. Dimineaţă, pe la ora 10.00, în timp ce se afla pe strada Codrişor din municipiul Bistriţa, într-o zonă amenajată pentru picnic, bărbatul se supără dintr-o dată pe sistemul de supraveghere video montat pe stâlpii din zonă. „Astfel, la ora 10.21, inculpatul a încercat să escaladeze stâlpii metalici pe care erau montate mai multe camere de supraveghere video. Nereuşind să escaladeze stâlpii, inculpatul a luat de pe sol un obiect lemnos (o bâtă) cu ajutorul căruia a aplicat, cu intenţie, lovituri repetate asupra camerelor de supraveghere şi a distrus astfel două dintre acestea, precum şi suportul de prindere al altor patru camere”, explică procurorul la începutul rechizitoriului.

10 zile mai târziu, bărbatul s-a întors la locul faptei. A mai distrus o cameră de supraveghere şi pe o alta a smuls-o de pe stâlp şi a furat-o, spun anchetatorii în acelaşi document. Nimeni nu l-a oprit nici atunci şi nici pe 19 iulie, când a revenit în acelaşi loc. A început să arunce cu pietre înspre camerele de supraveghere. Văzând că nu le nimereşte, individul s-a căţărat iar pe stâlpi şi a început să le lovească cu o bâtă. A degradat trei dintre ele. Făcând o evaluare totală asupra consecinţelor celor trei atacuri, Direcţia Servicii Publice Bistriţa a calculat un prejudiciu de 4.712,4 lei pentru cele șapte camere video.

Lovitura dată sediului SRI din Bistriţa

În aceeaşi zi în care a dat primul atac în oraş, jumătate de oră mai târziu, bărbatul a luat în vizor sediul Serviciului Român de Informaţii. „S-a urcat pe scările de acces şi a încercat iniţial să deschidă uşa sediului, însă nu a reuşit acest lucru. (...) a coborât scările şi după câteva secunde a aruncat o piatră în direcţia uşii de acces în imobil, provocând spargerea sticlei, după care a părăsit locul faptei, deplasându-se în direcţia policlinicii. Prin fapta inculpatului s-a cauzat un prejudiciu în cuantum de 737,07 lei. Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-a constatat că geamul superior al uşii, cu dimensiunile de 120x61 cm, era distrus, lângă acesta fiind identificată şi ridicată o piatră cu forme neregulate”, mai descrie procurorul.

Un mop, un telefon, alcool şi şerveţele umede

Aproape jumătate de an a fost linişte în Bistriţa. Horaţiu nu a mai spart nimic, dosarele pe distrugerile cauzate sistemului public de supraveghere video şi asupra sediului SRI au zăcut. Totul, până când bărbatul a atacat din nou. Ţinte: magazinele. A dat patru lovituri, spun procurorii. Dintr-un magazin, pe 13 decembrie 2019, a încercat să fure o sticlă de whiskey, dar a fost prins. Din alt magazin, pe 14 ianuarie 2020, a încercat să iasă cu un mop şi şerveţele umede în buzunare, dar a fost prins la uşă. Agenţii de pază ai supermarketului au chemat o patrulă de jandarmi pentru a-l imobiliza.

23 noiembrie 2020. Pregătit cu un cleşte, ca să nu mai fie prins ca în celelalte două magazine, a intrat într-un alt supermarket. A luat o sticlă de gin, i-a tăiat protecţia antifurt şi a băgat-o în buzunar. Deşi senzorii nu au mai detectat nimic, la ieşire tot a fost prins de un agent de pază. Aşa că a fost imobilizat şi predat poliţiei, odată cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Ulterior a fost reţinut de poliţişti. A doua reţinere din „cariera” sa.

Pe 24 noiembrie, Judecătoria Bistriţa a decis internarea medicală nevoluntară într-un spital specializat. Horaţiu a constat decizia, iar pe 4 decembrie 2020, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a schimbat măsura din internare în obligarea la tratament medical.

Pe 10 februarie 2021, bărbatul a reuşit să fure un Iphone dintr-un magazin specializat.

Noi ținte: trei maşini și Arhivele Naționale

Pe 17 decembrie 2019, ajutat de un alt individ, Horaţiu a smuls oglinzile retrovizoare de la 3 maşini parcate. Toată afacerea: 950 de lei. Cei doi au fost prinşi în flagrant de poliţie.

Pe 21 iulie 2020, Horaţiu „a luat la ochi” sediul Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud, care-şi are sediul într-una din clădirile IPJ Bistriţa-Năsăud. A urcat hotărât pe scări, cu o piatră în mână, şi a spart sticla de la uşa de acces. Prejudiciu: 200 de lei. Apoi a fugit. Atacul a fost filmat de camerele de la o farmacie.

Plăcuţa cu „MAI”, de 25,95 lei, i-a pus capac

Pe 4 august 2020, în timp ce era pe strada Năsăudului, a văzut în faţa unui bloc o maşină de Poliţie. Autoturismul staţiona. Horaţiu a smuls plăcuţa de înmatriculare montată în partea din spate şi a fugit acasă. Poliţiştii care erau cu maşina Poliţiei Municipiului Bistriţa l-au urmărit până acasă şi au recuperat obiectul cu însemnele „MAI”. Bărbatul a fost reţinut 24 de ore. A fost prima reţinere. Pe 5 august, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Borcanul cu fecale din sediul Parchetului

18 noiembrie 2020. Acasă fiind, Horaţiu i-a hotărârea fermă de a arunca cu fecale în sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Găseşte un borcan, îşi face nevoile în el şi îl aruncă direct prin fereastra unităţii de parchet. Prejudiciul cauzat doar pentru spargerea sticlei geamului: 347,94 lei. Personalul parchetului a găsit „cadoul mirositor” abia a doua zi și a sesizat organele de urmărire penală. Pe 14 martie 2021, procurori ai aceluiaşi parchet, care l-au şi trimis ulterior în judecată, au făcut o reconstituire a faptei cu inculpatul, în cadrul careia bărbatul a relatat în detaliu cum i-a atacat cu fecale. Tot pe 14 martie, Horaţiu a fost reţinut a treia oară, iar o zi mai târziu, s-a emis primul mandat de arestare preventivă pe numele lui.

A sunat la 112 şi a anunţat o bombă la o bancă

Pe 10 februarie 2021, nervos că o patrulă de Poliţie îl legitimase în timp ce se afla în incinta unui complex comercial, Horaţiu a sunat la 112 şi a anunţat că în sediul central al unei bănci din Bistriţa este amplasată o bombă. Pompieri, jandarmi, poliţişti, ofiţeri de informaţii s-au dus la faţa locului pentru a verifica cele semnalate. După mai multe verificări, au constatat că fusese un apel fals.

A încercat să fure o maşină cu tot cu şofer!

După ce s-a certat cu poliţia, a anunţat o bombă la 112 şi apoi a furat un Iphone, bărbatul a încercat să fure o maşină cu tot cu şofer. S-a întâmplat pe 10 februarie 2021. Ieşind agitat cu telefonul abia furat, s-a urcat într-o maşină parcată în faţa centrului comercial. La volan era proprietarul. Inculpatul s-a urcat pe scaunul din dreapta. I-a cerut şoferului să pornească maşina ca să fugă. Şoferul s-a speriat şi a fugit din maşină, lăsând cheia în contact. Horaţiu s-a mutat repede pe scaunul din stânga şi a demarat în trombă. A mers câteva străzi, apoi a abandonat maşina. A fugit acasă, unde a şi fost găsit de poliţişti.

Cine este Horaţiu

Horaţiu are 39 de ani. Nu are antecedente penale. Este domiciliat în Bistriţa, are studii superioare, nu are ocupaţie şi nu a făcut armata.

Medicii legişti de la Bistriţa-Năsăud care l-au examinat i-au pus diagnosticul: „tulburare delirantă persistentă. Tulburare mixtă a personalităţii. Consum de droguri”.

În rechizitoriu, procurorul de caz a inserat raportul comisiei de specialitate: „inculpatul a avut discernământ diminuat la data comiterii faptelor sale. Comisia de expertiză a recomandat aplicarea măsurii de tratament medical obligatoriu”.

Pe parcursul cercetărilor, bărbatul a povestit tot ce-şi aducea aminte că a făcut. Acum este judecat în stare de arest.