Bărbatul care și-a sechestrat iubita în portbagaj și i-a dat foc, reținut

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală și l-au reținut marți pe bărbat pentru tentativă de omor, lipsire de libertate în mod ilegal, conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, luni în jurul orei 4.40, bărbatul a introdus-o cu forța pe femeie în portbagajul mașinii sale, a condus pe străzile din sectorul 3 București, având suspendat dreptul de a conduce și aflându-se sub influența cocainei, a ajuns pe un câmp din sectorul 3, unde a incendiat, cu ajutorul unei brichete, autoturismul, în timp ce femeia era în continuare închisă în portbagaj, cu intenția de a o ucide.

Bărbatul a abandonat autoturismul și a fugit din zonă, fiind prins la scurt timp, iar victima a fost eliberată din portbagaj de către polițiști înainte ca flăcările să poată ajunge la ea.

Bărbatul urmează a fi prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Ministerul Afacerilor Interne a distribuit, luni seara, mărturiile a doi dintre poliţiştii implicaţi în caz.

„Mai aveam câteva ore și ieșeam din serviciu, avusesem multe apeluri, urgențele noastre obișnuite, accidente, violențe, certuri în stradă… La 4.37, am preluat apelul și am știut imediat din vocea colegei de la STS că avem un caz complicat. O femeie sunase disperată, spunea că este închisă în portbagajul unei mașini, unde o băgase cu forța chiar iubitul ei. Se certaseră și lucrurile au degenerat! Mai mult, o amenințase că o omoară. Plecaseră din fața unui hotel din Sectorul 3. Aveam pe linie deja dispecerul de la rutieră și pe cel care se ocupă de acest sector, ca să avem cu toții informațiile în timp real. Nu era timp de pierdut! Am primit în cel mai scurt timp primele coordonate de localizare, dar mașina era în mers, așa că am început să o urmărim pe traseu. Colegii din teren au pornit imediat pe urmele lor”, se arată în mărturia unuia dintre polițiști.

„Între timp:…. . Au fost cele mai răvășitoare cuvinte pe care le-am auzit vreodată! După asta a închis… Am crezut atunci că o se întâmple o tragedie. Dar a sunat imediat înapoi. Speranța a durat doar un moment, pentru că am auzit-o strigând

Chiar atunci i-am auzit pe colegi strigând ” - continuă acesta. ția!> ți,>

Celălalt polițist a povestit: „Eram aproape de ieșirea din tură când am primit pe stație cazul unei femei sechestrată de iubitul său în portbagajul unei mașini. Ne-au spus din dispecerat că mașina a plecat de lângă un hotel și, din aproape în aproape, am înțeles unde sunt. Cunoșteam zona așa că în câteva minute eram acolo! Eram deja cu faza lungă și cu girofarul pornit, aveam lanterne, așa că în câteva momente am văzut mașina, abandonată pe un câmp, cam la 50 de metri de drum. Când ne-am apropiat, imaginea era ca dintr-un film de groază… mașina era incendiată la interior iar din portbagaj se auzeau țipetele disperate ale femeii! I-am strigat și eu la rândul meu , ca să știe că am venit să o salvăm. Nici nu știu cum am deschis și cum am scos-o de-acolo, era foarte speriată, dar coerentă, era curajoasă! Din curajul acesta și-a adunat puterea de a lupta, de a face ce trebuie ca să se salveze. Tot ea ne-a ajutat cu date să-l putem identifica pe agresor. L-au și găsit colegii repede, la o benzinărie de pe Splaiul Unirii. Era drogat și băut, o combinație care-i ia mințile oricui. Femeia a fost preluată imediat de medicii de pe ambulanță și acum este în siguranță”. ția!!>

(sursa: Mediafax)