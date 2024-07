Șeful Poliției municipale Brăila, prins băut la volan

Potrivit Poliției Brăila, accidentul a avut loc sâmbătă, la ora 19:15, pe DN 2B, la ieșire din localitatea Oprișenești.

Din primele date se pare că un bărbat de 42 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2B, în localitatea Oprișenești, dinspre Buzău către Brăila ar fi fost lovit de un alt autovehicul condus de un tânăr de 19 ani, din orașul Ianca, ce se deplasa în aceeași direcție.

Tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul în cazul tânărului fiind zero, iar în cazul bărbatului de 42 de ani rezultatul a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, a transmis Poliția Brăila.

Având în vedere evenimentul rutier în care a fost implicat un ofițer de poliție, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a dispus efectuarea de verificări interne.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că șoferul de 42 de ani este Marius Budu, șeful Poliției municipale Brăila, care era băut în momentul producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)