Călin Georgescu eliberat de controlul judiciar: decizie definitivă a Tribunalului București

de Redacția Jurnalul    |    03 Apr 2026   •   17:30
Călin Georgescu poate părăsi România fără aprobări judecătorești și nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, scapă complet de restricțiile impuse de justiție. Tribunalul București a revocato definitiv controlul judiciar sub care se afla din februarie 2025, permițându-i să călătorească liber și să scape de obligațiile polițienești.

Contestație admisă: motivarea instanței

Tribunalul București a admis contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu. Instanța a rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului juridic nu este temeinică și a dispus ridicarea acesteia.

„În baza art. 242 alin. (1) C. proc. pen., dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menţionat. (…) Definitivă”, se arată în hotărârea publicată pe portalul Justiției.

Decizia este definitivă, fără cale de atac.

Libertate totală: ce urmează pentru Georgescu

Călin Georgescu poate părăsi România fără aprobări judecătorești și nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție. El rămâne inculpat în două dosare majore: unul pentru propagandă legionară și altul legat de infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

Plasat sub control judiciar pe 26 februarie 2025, după audieri la Parchetul General, Georgescu a contestat prelungirile succesive. Această victorie judicială marchează un nou capitol în traiectoria sa controversată din politică.

Mediafax

