Călin Georgescu eliberat de controlul judiciar: decizie definitivă a Tribunalului București

Tribunalul București revocă controlul judiciar lui Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, scapă complet de restricțiile impuse de justiție. Tribunalul București a revocato definitiv controlul judiciar sub care se afla din februarie 2025, permițându-i să călătorească liber și să scape de obligațiile polițienești.

Contestație admisă: motivarea instanței

Tribunalul București a admis contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu. Instanța a rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului juridic nu este temeinică și a dispus ridicarea acesteia.

„În baza art. 242 alin. (1) C. proc. pen., dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menţionat. (…) Definitivă”, se arată în hotărârea publicată pe portalul Justiției.

Decizia este definitivă, fără cale de atac.

Libertate totală: ce urmează pentru Georgescu

Călin Georgescu poate părăsi România fără aprobări judecătorești și nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție. El rămâne inculpat în două dosare majore: unul pentru propagandă legionară și altul legat de infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

Plasat sub control judiciar pe 26 februarie 2025, după audieri la Parchetul General, Georgescu a contestat prelungirile succesive. Această victorie judicială marchează un nou capitol în traiectoria sa controversată din politică.

