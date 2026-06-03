Operațiunea „Mantia”: când altarul devine câmp de luptă pentru serviciile secrete

Din punct de vedere filosofic, Mitropolia Basarabiei reprezintă „axis mundi”, legătura mistică și identitară cu spațiul românesc și european.

Tocmai de aceea, orice atac asupra ei nu este un simplu fapt divers, ci o lovitură aplicată la rădăcina ființei naționale. În lumea rece a serviciilor de informații, există o regulă de aur: un eveniment care produce efecte strategice majore nu este niciodată accidental. Atunci când mantia unui mitropolit este sfâșiată în piața publică, întrebarea nu este despre cât de adâncă e ruptura, ci despre cine a fost cel care a ținut foarfeca.

Scandalul care a dus la retragerea ÎPS Petru din fruntea Mitropoliei Basarabiei a fost prezentat oficial ca o criză de moralitate și administrație. Însă, sub poleiala moralismului de ocazie, se ascunde un mecanism de o precizie exactă. Surse bisericești și experți în securitate, consultați sub protecția anonimatului, indică faptul că „Operațiunea Mantia” nu a fost o izbucnire spontană a adevărului, ci un act de „activare” a unei rezerve de informații.

Înregistrarea care l-a vizat pe mitropolit nu este un produs al zilei de ieri. Aceasta ar fi fost realizată în intervalul 2022–2024 și păstrată într-un „seif ideologic” până în momentul în care efectul său putea fi maxim. De ce acum? Răspunsul se află la intersecția dintre succesiunea ecleziastică și mizele electorale ale Republicii Moldova. Într-o perioadă de tranziție, compromiterea liderului echivalează cu decapitarea morală a instituției, lăsând loc haosului și reconfigurărilor forțate.

Niciun mitropolit nu cade singur, ci este doborât de cei cărora le-a încredințat spatele. Detaliile care ies la iveală sunt tulburătoare. Iurie Palamarciuc, fostul șofer personal al ÎPS Petru, apare ca instrumentul direct al apropierii de mitropolit. Dar cine l-a plasat acolo? Informațiile conduc spre Maxim Sturza, fost secretar al Mitropoliei Basarabiei, înlăturat ulterior pentru abateri grave.

Filosofia trădării ne învață că „Iuda” nu pleacă niciodată în neant, ci se refugiază întotdeauna în tabăra care îi oferă protecție și validare. Recuperarea rapidă a lui Sturza de către Mitropolia Moldovei (subordonată Patriarhiei Moscovei) transformă o dispută administrativă într-o probă de spionaj ecleziastic. Ce secrete a dus Sturza cu el? Ce uși a lăsat deschise pentru ca „Operațiunea Mantia” să poată fi pusă în practică? Această transhumanță a cadrelor între cele două mitropolii nu este doar o schimbare de jurisdicție, ci o schimbare de front într-un război hibrid.

Canalul prin care materialul a fost difuzat în spațiul public nu a fost întâmplător rețeaua Telegram care este asociată fugarului Ilan Șor, eliminând orice dubiu privind scopul final. În Republica Moldova, religia este ultimul bastion al influenței ruse. O Mitropolie a Basarabiei puternică, afiliată Bucureștiului, este coșmarul geopolitic al Kremlinului, reprezentând ieșirea definitivă de sub jurisdicția spirituală a Moscovei.

Prin „Operațiunea Mantia”, nu s-a urmărit doar eliminarea unui om, ci pătarea unei idei. Mesajul subliminal transmis populației este: „Vedeți? Și cei care vorbesc despre România și Europa sunt la fel de vulnerabili”. Este o clasică tactică de subminare a încrederii în instituțiile pro-europene, folosind slăbiciunile omenești pentru a invalida aspirațiile divine ale unui popor.

Adevărata miză a acestei crize este controlul viitorului. Dacă ÎPS Petru reprezenta trecutul și rezistența, succesiunea trebuia să fie un proces de consolidare. PS Veniamin, privit de mulți ca un succesor firesc și echilibrat, se află acum în fața unei instituții zguduite. În acest vid de putere creat artificial, apar nume precum PS Nectarie de Bogdania sau influențe de peste Prut, cum este IPS Teofan de Iași. Întrebarea care bântuie cancelariile de la Chișinău și București este: cine va avea puterea să coasă la loc mantia mitropolitană? Orice nouă numire va fi privită prin prisma acestei crize. Destabilizarea procesului de succesiune permite infiltrarea unor interese străine, care pot transforma Mitropolia dintr-un far al românismului într-o entitate paralizată de lupte interne și suspiciuni.

Din punct de vedere religios, asistăm la o lecție aspră despre natura umană. Sfinții Părinți ne învață că diavolul nu atacă zidurile bisericii, ci inima păstorului. Din punct de vedere filosofic, suntem în fața „banalității răului” instrumentat tehnologic. Un filmuleț, o greșeală, un șantaj și o muncă de zeci de ani pare să se evapore. Dar biserica nu este doar un mitropolit, așa cum nici credința nu este un dosar de cadre. „Operațiunea Mantia” poate reuși să schimbe un om, dar nu poate schimba destinul spiritual al unei provincii. Există o dimensiune mistică a acestui scandal: funcționează ca un foc purificator. Ceea ce este putred se va curăța, ceea ce este trădare se va vădi.

Analizând „Operațiunea Mantia”, observăm că singurul câștigător cert nu se află nici la Chișinău, nici la București, ci la răsărit. Beneficiarul este cel care dorește o Basarabie dezbinată, o biserică umilită și un popor fără repere. Când materialul vechi reapare exact în clipa tranziției, când foștii angajați devin „surse” pentru tabăra adversă, ipoteza unei operațiuni de influență este certitudine.

Viitorul Mitropoliei Basarabiei va depinde de capacitatea clerului și a credincioșilor de a distinge între omul care a greșit și instituția care trebuie să dăinuie. Mantia poate fi murdărită de cei din afară, dar poate fi spălată doar prin pocăință, adevăr și o neclintită loialitate față de idealul național.

În fața acestui asediu invizibil, rămânem cu imaginea unei biserici care, deși rănită, refuză să îngenuncheze în fața altcuiva decât în fața lui Dumnezeu. Politica trece, serviciile secrete se rebrenduiesc, spionii îmbătrânesc în propriile minciuni, dar altarul rămâne.

„Operațiunea Mantia” este doar o pagină neagră dintr-o carte plină de martiriu. Este momentul în care trebuie să înțelegem că, dincolo de jocurile de putere, există o demnitate care nu poate fi filmată și o credință care nu poate fi șantajată.

Lecția acestui ceas de cumpănă este că nicio mână străină nu poate dărâma ceea ce un neam a zidit cu rugăciune și lacrimi, decât dacă noi înșine decidem să vindem cheile cetății. Să privim, așadar, dincolo de zgomotul ecranelor, spre tăcerea plină de sens a rugăciunii care a ținut vie flacăra Basarabiei în cele mai crunte ierni ale istoriei, așa cum spunea marele gânditor creștin Nicolae Steinhardt, referindu-se la demnitatea omului în fața încercărilor absolute: „biruința nu-i obligatorie; obligatorie e lupta. Iar în Biserică, biruința vine adesea tocmai prin acceptarea înfrângerii pământești, pentru a lăsa loc Adevărului divin să strălucească.”

Să sperăm că, după ce praful acestei operațiuni se va așeza, sub mantia sfâșiată a Mitropoliei nu vom regăsi slăbiciunea unui om, ci tăria de neclintit a unui întreg popor care își caută drumul spre casă.