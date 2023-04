Cătălin Predoiu, către USR: Această coaliție a făcut ce voi nu ați făcut un an de zile

„Aceste proiecte au stat în mâna dumneavoastră, dragi colegi din Opoziție, 12 luni de zile aproximativ. Ele nu au fost adoptate, ați stat și v-ați uitat la ele și apoi au fost preluate de această coaliție, PSD-PNL-UDMR”, a spus Cătălin Predoiu.

Ministrul Justiției a precizat că votul său a fost favorabil.

„Ce să înțelegem noi, că e bine ca dumneavoastră, care stați, vorbiți și nu faceți nimic, sau e bine ca noi care vorbim, dezbatem, uneori ne contrazicem, dar votăm și lăsăm ceva în Monitorul Oficial. Peste ani de zile, ceea ce va rămâne nu sunt declarațiile, trotinetele, cablurile și boxele dvs, ci sunt legile adoptate de această coaliție. Această coaliție a votat anul trecut desființarea SIIJ, ați fost incapabili să o faceți, legile justiției, 12 luni v-ați uitat la ele, ca pisica în calendar, incapabili să le treceți, legea privind avertizorii de integritate, legea privind consolidarea ANABI, ca să recuperăm produsele infracțiunii despre care dvs vorbiți și nu faceți nimic și în fine Codurile penale. Deci noi suntem de vină că adoptăm, într-un an de zile, șapte legi pentru consolidarea agendei justiției și voi, care nu faceți nimic, trebuie să ne dați lecții. Păi cred că și lipsa bun simț politic și de altă natură are o limită, fiindcă tot vorbim de drept și de justiție, unde e vorba de limită. Aveți o limită și în critică și în jigniri și în aberații. Nu faceți decât să vorbiți și să vă înfășurați în cabluri în care o să rămâneți în istorie fără să lăsați nimic în urmă. De bine de rău, această coaliție a făcut ce voi nu ați făcut un an de zile. Asta este explicarea votului meu”, a spus Predoiu.

Parlamentul a aprobat, miercuri, modificarea codurile penale. Potrivit, proiectelor votate, deputații au renunțat la stabilirea unei prag pentru abuzul în serviciu și au păstrat posibilitatea folosirii ca probe a interceptărilor făcute de servicii în cazul mai multor infracțiuni.

(sursa: Mediafax)