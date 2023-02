Deputatul Claudiu Năsui, la DNA

Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins săptămâna trecută, cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Ţuţu şi a lui Alexandru Piţurcă, fiul lui Victor Piţurcă, în dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării.



În plus, magistratul a dispus ca cei doi să fie plasaţi sub control judiciar, având mai multe interdicţii.



Alexandru Piţurcă a fost reţinut marţi pentru 24 de ore, fiind acuzat de cumpărare de influenţă, în timp ce Gabriel Ţuţu a stat şi el o zi în arestul Poliţiei Capitalei.



În acelaşi dosar, fostul selecţioner Victor Piţurcă este cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru cumpărare de influenţă.