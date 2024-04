Clotilde Armand, după ce a fost trimisă în judecată: Un caz penibil, cu acuzații ridicole

„În urmă cu câteva ore mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 și mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianța Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La 2 ore după am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupție în administrația locală. Un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzații ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro. Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze, ca să nu mai zic actualul premier atacă independența Justiției la fiecare apariție publică, iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiției. Abia așteptam ca întregul dosar să ajungă în instanță să demontez toată aceasta făcătură”, scrie pe Facebook Clotilde Armand.

Ea a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru că, în perioada mai 2022 - august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, Clotilde Armand a emis o dispoziție prin care s-a desemnat manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”.

”În baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata Armand Clotilde - Marie – Brigitte a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute)”, au transmis procurorii.

(sursa: Mediafax)