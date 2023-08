Clotilde Armand, urmărită penal în legătură cu implementarea unui proiect anticorupţie

"Am venit la Parchet la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situaţia de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache. Mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect, înţeleg că aceasta este procedura. Cum că aş fi fost remunerată ilegal cu 3.000 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1. Un proiect care a fost finalizat cu succes, la sfârşitul lunii mai: 60 de funcţionari publici au participat la cursuri de formare/instruire în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii şi integrităţii, a fost creat un registru al riscurilor de corupţie la nivelul administraţiei locale din Sectorul 1, au fost elaborate proceduri operaţionale privind managementul riscurilor de corupţie şi stabilirea măsurilor preventive anticorupţie la nivelul Primăriei Sectorului 1 şi au fost derulate campanii de conştientizare privind riscul expunerii la faptele de corupţie", a declarat Clotilde Armand, citată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1.



Potrivit edilului, Primăria Sectorului 1 a fost una dintre primele administraţii locale din România care a obţinut certificarea pentru sistemul de management anti-mită.



"Aşa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI. Am încredere în Justiţie" a explicat Clotilde Armand.