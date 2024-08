Clotilde Armand a depus o plângere la ANI privind sumele încasate de Toni Greblă

"Toni Greblă a semnat un ordin ilegal prin care şi-a mărit salariul cu 50%, vorbim de mii de euro/lună, scriu jurnaliştii de la Snoop.ro. Toni Greblă, demnitarul care trebuie să vegheze la corectitudinea alegerilor din noiembrie - decembrie 2024, recunoaşte senin că a semnat ordinul ilegal şi că dă banii înapoi", a precizat Armand, conform unui comunicat USR.



Potrivit acesteia, Toni Greblă că ar fi fost numit la conducerea AEP cu misiunea de "a sabota toate alegerile" din acest an.



"Preşedintele ANI, care este fratele unui secretar de stat PSD, o să facă piruete în dimineaţa asta, doar să nu citească investigaţia jurnalistică, pentru că nu vrea să-l deranjeze pe Marcel Ciolacu în campania electorală. Toni Greblă a fost pus la AEP cu o misiune de partid să saboteze toate alegerile din acest an, lucru care s-a văzut în vara acestui an", a susţinut Clotilde Armand.

