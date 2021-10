Corneliu Porumboiu răspunde acuzațiilor aduse de DIICOT. Dosarul privește evaziune fiscală și spălarea de bani

Cunoscutul regizor Corneliu Porumboiu, anchetat de DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani, rupe în sfârșit tăcerea și spune că acuzațiile care i se aduc nu sunt adevărate. totodată, el va prezenta documente prin care contestă învinuirile care i se aduc.

"La data de 18 octombrie am fost audiat de către DIICOT - Structura Centrală într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul invocat de DIICOT în sarcina mea şi a societăţii mele este în cuantum total de 26.555 lei şi provine exclusiv din relaţia comercială dintre societatea mea cu un singur furnizor, derulată în anul 2014. Acuzaţiile personale care mi se aduc rezultă din calitatea mea de administrator al societăţii. Niciuna dintre acuzaţiile care mi se aduc mie sau societăţii mele nu sunt adevărate, iar documentele care atestă netemeinicia acuzaţiilor vor fi prezentate în cadrul contestaţiilor pe care urmează să le formulez.

În calitatea mea de scenarist şi regizor nu am supravegheat direct raporturile comerciale care fac obiectul dosarului penal, iar ca administrator al societăţii am delegat aceste domenii de activitate unor persoane competente. Am încredere că analizarea documentelor pe care le voi prezenta parchetului va duce la înlăturarea oricărui dubiu privind nevinovăţia mea şi a societăţii mele", transmite cineastul.

Totodată, el precizează că dosarul penal a fost îmntocmit în anul 2016 pentru fapte din 2014, iar în tot acest timp nu i s-au cerut niciodată lămuriri cu privire la respectivele contracte.

"Este însă regretabil că, deşi dosarul penal este format în anul 2016 şi priveşte raporturi contractuale din 2014, niciodată până la punerea mea sub acuzare, din data de 18 octombrie, nu mi s-a solicitat vreo lămurire privind raporturile contractuale vizate. Mai mult, deşi dosarul vizează peste 100 de persoane şi un prejudiciu total de aproape 10 milioane lei, numele meu este vehiculat în mod disproporţionat prin raportare la prejudiciul, şi acesta neadevărat, de 26.555 lei care mi se impută", a explicat Porumboiu.



Corneliu Porumboiu și producătoarea Ada Solomon au calitatea de suspecți într=un dosar instrumentat de DIICOT pentru infracțiuni de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani. Faptele privesc finanțări primite de la mai multe case de producție, respectiv Castel Film, Centrul Naţional al Cinematografiei, o parte dintre bani fiind spălaţi prin firme fantomă.

În acest caz mai sunt cercetate circa 100 de persoane fizice și juridice, printre care regizori și producători de film. Prejudiciul total la bugetul de stat se ridică la 9.970.344 lei.