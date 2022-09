DNA: 16 persoane acuzate de corupţie, condamnate definitiv în luna august

Printre cei condamnaţi definitiv se află un primar de municipiu, şeful ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat) şi un funcţionar APIA.



Pedepsele dispuse de judecători faţă de cei 16 inculpaţi variază între 5 ani închisoare şi un an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.



Având în vedere că, în multe cazuri, între pronunţarea deciziilor, motivarea acestora şi transmiterea acestor decizii de către instanţele de judecată, în format electronic, se înregistrează o anumită diferenţă de timp, DNA a decis publicarea unor informări cu privire la soluţiile de condamnare definitive, la momentul pronunţării acestora, sub formă de comunicate de presă.