„Experta” în dosare de spălare de bani Camelia Bogdan nu știe să completeze corect o declarație de avere

Mai mult, se pare că această judecătoare nu știe nici câți bani are în conturile și depozitele bancare, neputând face diferența dintre o sumă cu cinci zerouri și una cu patru zerouri. Această realitate a fost constatată de Agenția Națională de Integritate (ANI), care, la sesizarea făcută de Grupul pentru Investigații Politice, a cerut Băncii Transilvania relații cu privire la un depozit în care judecătoarea a precizat, atât în anul 2019, cât și în anul 2020, că are suma de 200.000 de euro. Banca a transmis ANI că suma era de zece ori mai mică și că magistratul în cauză a făcut o eroare materială în documentele oficiale. O greșeală materială repetată doi ani la rând.

Grupul pentru Investigații Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvică, arată, într-un comunicat de presă, că „ANI a constatat că judecătoarea Bogdan nu e în stare nici măcar să completeze corect o declarație de avere. O persoană care nu are reprezentarea sumelor, care a susținut în două declarații diferite de avere că are în conturi 200.000 euro deși avea doar 20.000 euro, a fost timp de mai bine de 12 ani judecător, hotărând destinele a sute de oameni”.

În martie 2020, GIP a sesizat Agenția Națională de Integritate (ANI) în legătură cu faptul că în declarațiile de avere depuse de Camelia Bogdan în iunie 2018 și în iunie 2019 se regăsește un depozit de 200.000 de euro constituit în 2018. Activele financiare și veniturile judecătoarei Bogdan nu justificau în niciun fel cele 200.000 de euro.

După aproape doi ani, ANI a răspuns sesizării, concluzionând că judecătoarea Camelia Bogdan ar fi scris aiurea în cele două declarații de avere că are un depozit de 200.000 de euro. În realitate, depozitul bancar al Cameliei Bogdan ar fi fost de 20.000 de euro, adică o sumă de zece ori mai mică decât cea pe care a trecut-o cu mâna ei în două declarații de avere diferite.

Banca a transmis că este „o eroare materială”

Potrivit ANI, „cu privire la aspectele menționate în cuprinsul sesizării, respectiv proveniența sumei de 200.000 de euro, constituite depozit la una dintre instituțiile bancare, aspect menționat în declarațiile de avere depuse în perioada 2018-2019, precizăm faptul că, din activitatea de evaluare, în baza informațiilor transmise de către instituția bancară în cauză, a rezultat că mențiunea din declarații reprezintă o eroare materială, în realitate suma constituită drept depozit fiind de 20.000 de euro”.

Constatând că judecătoarea Bogdan nu e în stare nici măcar să completeze corect sumele pe care le deține, ANI i-a transmis „recomandări cu privire la completarea declarațiilor de avere și de interese”.

„Decizia ANI în cazul Cameliei Bogdan demonstrează că aceasta nu are reprezentarea sumelor.

Din zecile de mii de persoane obligate de lege să depună declarații de avere, una singură a trecut în două declarații diferite, făcute în doi ani diferiți, un depozit bancar de 10 ori mai mare decât cel pe care îl avea în realitate. Această persoană se numește Camelia Bogdan și a fost timp de mai bine de 12 ani judecător, hotărând destinele a sute de oameni”, mai arată Grupul pentru Investigații Politice.

După ce GIP a sesizat ANI, fabuloasa sumă a dispărut din conturi

Interesant este că, după ce GIP a sesizat ANI cu privire la aceste aspecte, din declarațiile de avere ale Cameliei Bogdan, pentru anii 2020 și 2021, suma de 200.000 de euro a dispărut. Însă au mai dispărut din conturi și alte sume.

Astfel, în declarația de avere completată în calitate de judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș, în 20 iunie 2018, Camelia Bogdan menționa 21 de conturi și depozite bancare, în care susținea că a economisit 298.274,09 lei, 239.526,92 de euro, 931 de franci elvețieni și 10 lire sterline. La poziția nr. 13 a tabelului din declarația de avere se regăsea depozitul de la Banca Transilvania, cu suma de 200.000 de euro.

În declarația de avere completată în data de 11 iunie 2019, Camelia Bogdan menționează numai 15 conturi și depozite bancare, în care susținea că avea strânși 1.568 de lei (cu 296.706,09 lei mai puțini decât în declarația precedentă), 227,147,28 de euro (cu 12.370,64 de euro mai puțini decât în declarația precedentă), 19 dolari SUA și 10 lire sterline. Depozitul de la Banca Transilvania, cu suma de 200.000 de euro, se regăsește în tabel la poziția a zecea.

În declarația de avere depusă în 18 iunie 2020, Camelia Bogdan pare să fi luat act de „neconcordanță” și a radiat imensa sumă în euro din documentele precedente. De această dată, găsim șase conturi și depozite, cu 892 de lei, 10 euro, 10 lire sterline și 3.000 de dolari SUA. În ultima declarație de avere depusă, cea din 16 iunie 2021, Camelia Bogdan menționează tot șase conturi, în care susține că are 3.225 de lei, 10 euro, 10 lire sterline și 8.310,44 de dolari.

La capitolul venituri realizate în anul fiscal anterior datei de 16 iunie 2021, judecătoarea exclusă de două ori din magistratură arată că a încasat 8.510 lei din restituiri salariale și ca membru Pergam, precum și 56.267 de dolari. 38.000 de dolari de la Woodrow William International Center for Scholars, prin Fundația Ion Rațiu for Democracy, 15.600 de dolari de la National Endowment for Democracy prin Reagan – Fascell Fellow, și 2.667 de dolari de la Rațiu Foundation.