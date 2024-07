Expertizele durează mai mult decât termenele de prescripție. Procurorii lucrează în favoarea infractorilor. Cele mai multe fapte penale vor rămâne nepedepsite

Anul trecut au fost închise mii de dosare de corupție, ca urmare a prescrierii termenelor, înainte de a ajunge la instanțele de judecată. Pentru a nu se întâmpla acest lucru ar fi fost nevoie de modificări legislative făcute de Parlamentul României, cerute de Curtea Constituțională, încă din anul 2018. Numărul cazurilor „soluționate” de procurori prin metoda prescripției a depășit 5.000 anul trecut, printre beneficiari fiind mai mulți politicieni și oameni de afaceri acuzați de corupție. Dar vor fi și cei cu fapte grave, cu violență sau omor din culpă, începând din acest an, pentru că singurele modificări ale Codului de procedură penală s-au făcut de către Guvern în favoarea infractorilor, care astfel vor putea scăpa de pedeapsă.

Printre miile de dosare închise de procurori înainte de a ajunge la instanță sunt și unele în care s-a dispus Neînceperea Urmăririi Penale (NUP), acolo unde procurorii au considerat că nu există suficiente probe la dosar, însă astfel au ajuns să se bată cu Justiția mulți români care se consideră nedreptățiți, inclusiv în cazuri de omor pe care procurorii le consideră morți naturale.

Personalități care scapă de pedeapsa penală

Cele mai răsunătoare cazuri închise astfel în 2023 au avut ca inculpați nume celebre, precum Elena Udrea sau Ioana Băsescu, iar printre procurorii la fel de celebri care au folosit această metodă se numără mai ales apropiați ai Laurei Codruța Kovesi, unul dintre ei fiind Marius Bogdan Bulancea, fostul șef al Secției pentru Combaterea Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție din Direcția Națională Anticorupție.

Printre inculpații care așteaptă să se prescrie faptele este și medicul Laura Bălănescu, cercetată pentru ucidere din culpă într-un dosar ținut la sertar din vara anului 2018 până în prezent, deși Colegiul Medicilor s-a exprimat în legătură cu această faptă, iar expertizele au fost finalizate în primele luni după accident. Este vorba despre moartea unui copil operat de medicul Laura Bălănescu, la un spital privat din București.

Eroare medicală recunoscută de Colegiul Medicilor

Micuțul Ștefan avea 1 an și 10 luni când a murit la spital, din cauza unei erori medicale, după cum relevă primele rezultate de la Institutul de Medicină Legală (IML). Cauza morții a fost stabilită: șoc hemoragic. Acest lucru arată că micuțul a avut hemoragie internă, dar niciun medic nu și-a dat seama. Adică a fost lăsat să sângereze până a murit.

Andreea Duță, mama micuțului, era în spital și efectiv s-a rugat de personalul medical și de medicul care i-a operat copilul să intervină, apoi a sunat la 112 și au venit medicii de la SMURD, dar era mult prea târziu.

Copilul a rămas totalmente nesupravegheat, după operație, în intervalul orar 17.30-22.47, când a intrat în stop cardiac, dar era prea târziu pentru resuscitare.

Există date și fapte certe, dar nu s-a finalizat rechizitoriul

„La ora 11 (pm) a intrat în colaps. Asistentele nu știau ce să facă, atunci când în sfârșit au venit. Am sunat-o pe Laura Bălănescu, medicul care a făcut operația și ea mi-a spus să sun imediat la 112, știind, probabil, că cei de acolo nu sunt capabili să facă resuscitarea. Am sunat de două ori la 112, doar că a venit un singur echipaj de poliție, probabil de la Ordine Publică, pe care l-au chemat de cei de la spital. În loc să facă o constatare a cauzelor morții fiului meu, au țipat la noi, ne-au îmbrâncit și au vrut să ne dea afară din spital. Cei de la BGS plângeau și ei le spuneau să ne dea afară din spital”, a explicat mama micuțului mort la spitalul privat. Ulterior, Poliția s-a autosesizat și a demarat ancheta pentru ucidere din culpă.

Dar dosarul nu a ajuns până acum la instanță și se apropie termenul de prescripție, mai ales după ce s-a redus de la 10 la 8 ani. Dosarul a fost preluat imediat de Parchetul General (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) și familia victimei se aștepta la rezolvarea lui cu celeritate, ceea ce nu s-a întâmplat.

Încărcat cu prea multe dosare

Nu întotdeauna este vinovat procurorul de tergiversare. În acest caz, de exemplu, Dosarul nr. 1735/159/P/2018 - în care este inculpată Laura Bălănescu - a fost transferat în aprilie, anul acesta, la celebrul procuror Marius Iacob și speranțele au crescut, doar că procurorul avea deja în lucru și dosarul exploziei devastatoare de anul trecut, de la Crevedia, pentru care a finalizat rechizitoriul abia acum două săptămâni.

Cum procurorul Marius Iacob a declarat unor surse că dosarul Crevedia este cel mai greu din viața lui (mai complicat și decât cel din cazul Elodia), este de înțeles de ce nu a avut timp să lucreze și la celelalte dosare care i s-au transferat.

Întrebarea la care Parchetul de pe lângă ÎCCJ nu a reușit să răspundă pentru Jurnalul, în urma unei solicitări făcute în acest sens, este de ce i s-a dat procurorului dosarul Laurei Bălănescu, în condițiile în care era evident că Marius Iacob nu va avea timp să-l rezolve simultan cu cel din cazul exploziei de la Crevedia. Singurul răspuns a fost că nu este informație de interes public și nu se poate da un răspuns în temeiul Legii nr. 544/2001.

Probele și expertizele sunt clare

Andreea Duță, mama micuțului care a murit în anul 2018, spune că expertizele medico-legale sunt clare, iar procuroarea care a instrumentat cazul până i-a fost transferat lui Marius Iacob a cerut mai multe rânduri de clarificări, doar pentru a nu trimite dosarul în fața instanței. În curând se va prescrie fapta și astfel se va putea să nu fie găsit nimeni vinovat pentru moartea copilului.

„Noi am făcut plângeri peste tot, la toate instituțiile statului, am ajuns în instanță, unde am pierdut procesul pentru solicitarea de trimitere în judecată, dar acum a fost preluat de alt procuror și sperăm că se va face dreptate”, a explicat mama victimei de malpraxis.

Datele, faptele, expertizele fiind concludente, nu se poate explica în niciun fel de ce în 6 ani nu s-a putut întocmi rechizitoriul, în acest caz, pentru a ajunge la judecată, în instanță. „Analizând cu obiectivitate întregul material probatoriu administrat până în prezent, rezultă, fără niciun dubiu, că minorul Ștefan Alexandru Duță a decedat din vina exclusivă a medicilor care după operație pur și simplu au abandonat copilul, fără să-i urmărească evoluția postoperatorie. În ciuda probatoriului administrat, al dovezilor foarte clare și de netăgăduit, Parchetul de pe lângă ÎCCJ încă nu a întocmit rechizitoriul. După părerea mea, probatoriul a fost administrat integral, cauza fiind tergiversată în mod nejustificat de către părțile responsabile civilmente și de către inculpați, așteptându-se să intervină prescripția răspunderii penale”, a explicat, pentru Jurnalul, avocatul Veronica Bocșe, de la Baroul București.

La fel ca în cazul micuțului care a murit din cauza neglijenței personalului medical sunt și alte dosare care-și așteaptă termenul de prescripție, lăsând făptuitorii nepedepsiți penal, iar orice încercare de a obține răspunsuri din partea parchetelor este sortită eșecului, pentru că răspunsul este întotdeauna același: informațiile din dosarele penale nu se pot furniza în baza Legii 544/2001.