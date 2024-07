Familiile din DNA: Cât se câștigă la „birourile Kovesi”, din România. Procuror cu mașină de 180.000 €, trecută în avere

Prima familie din care cel puțin un reprezentant a fost un colaborator apropiat și de încredere al Laurei Codruța Kovesi, pe vremea când aceasta conducea Direcția Națională Anticorupție din România, este celebrul Marius Constantin Bulancea. Procurorul a depus, în data de 14 iunie 2024, o declarație de avere în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, document din care aflăm cum, în fapt, Bulancea a activat, în cursul anului 2023, consilier la Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi. Interesant este că, așa cum se va vedea, Bulancea nu s-a dus singur la Luxemburg, unde se află sediul EPPO, ci a luat-o și pe soția sa.

Conform rubricii unde sunt descrise veniturile realizate, împreună cu membrii familiei, în ultimul an fiscal, Marius Constantin Bulancea notează că în 2023 a încasat de la Parchetul European un salariu de 122.484 de euro pe an, adică 10.206,75 de euro pe lună, ceea ce, în bani românești, înseamnă o leafă de 50.013,1 lei. De asemenea, Marius Constantin Bulancea a mai realizat venituri de natură salarială de la Direcția Națională Anticorupție, în cuantum de 73.883 de lei pe an, adică de 6.157 lei pe lună.

Ei, bine, soția procurorului considerat un fel de mână dreaptă a lui Kovesi, Diana Magdalena Bulancea, care a lucrat ca judecător la Curtea de Apel București, este încadrată, potrivit acestui document, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cu sediul, ce să vezi, tot la Luxemburg, de unde, în 2023, a realizat venituri de natură salarială de 145.548,79 de euro pe an, adică de 12.129,06 euro pe lună (59.432,4 lei). Tot doamna Bulancea a mai încasat, în 2023, de la Curtea de Apel București, salarii de 17.977 de lei pe an, adică de 1.498,08 lei pe lună. Adunate, veniturile familiei Bulancea s-au ridicat, în 2023, la 286.776,94 de euro pe an (1.405.207 lei), adică a 23.989,1 euro pe lună.

A vândut o mașină SH cu 180.000 de euro

Însă acestea nu sunt singurele detalii interesante din declarația de avere completată de Marius Constantin Bulancea la mijlocul lunii iunie a anului curent, Din documentul citat, mai aflăm, spre exemplu, că familia Bulancea și-a permis, în condițiile prezentate mai sus, să își cumpere un autoturism marca BMW, fabricat chiar în anul 2023.

Și mai interesant decât atât este faptul că Marius Bulancea susține că, la data de 19 septembrie 2023, a înstrăinat un autoturism către Billa Emond SARL, în schimbul sumei de…. 180.000 de euro. Studiind declarația de avere anterioară, completată de același Marius Constantin Bulancea în vara anului trecut, am aflat că acest autoturism, presupus a fi unul de maxim lux, chiar și vândut la mâna a doua, este un BMW fabricat în anul 2017. Mașina în cauză a figurat în declarațiile de avere anterioare ale procurorului, dar a dispărut din documentul completat anul acesta.

Mai departe, familia Bulancea are economii în conturi și depozite bancare în cuantum total de 349.141,53 de euro și de 716 lei. De asemenea, Bulancea a acordat împrumuturi în nume personal în valoare de 260.160 de lei și de 47.500 de euro.

Marius Constantin și Diana Magdalena Bulancea mai dețin un teren agricol, cu suprafața de 1.000 de metri pătrați, cumpărat în anul 2020, la Iași, și un apartament de 50 de metri pătrați, cumpărat, tot la Iași, tot în anul 2020.

Colegă cu soțul, la parchetul de la Luxemburg

EPPO a deschis, în România, mai multe birouri locale, dintre care cel mai mare este la București. În cadrul acestei structuri, a fost încadrată o altă apropiată de încredere a Laurei Codruța Kovesi, dar care se află în relații cordiale și cu Marius Constantin Bulancea. Este vorba despre la fel de cunoscuta procuroare Dana Manuela Ana. Și aceasta a completat și depus, la data de 14 iunie 2024, o declarație de avere, în calitate de procuror delegat la EPPO. Iar, ca și Bulancea, Dana Manuela Ana și-a adus cu ea la Luxemburg și soțul, însă, de această dată, chiar la Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi.

Astfel, din acest document aflăm că, în anul fiscal 2023, Dana Manuela Ana a încasat de la Direcția Națională Anticorupție salarii de 62.696 de lei pe an, adică de 5.224,7 lei pe lună, în timp ce de la Parchetul European a ridicat o leafă anuală de 79.224 de euro, adică de 6.602 euro pe lună (32.349,8 lei). De asemenea, procuroarea a mai încasat 2.661 de lei pe an (221,75 de lei pe lună) de la Academia de Studii Economice (ASE) București.

Soțul procuroarei este Sorin Mihai Grancea, la rândul său procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, „importat” de Laura Codruța Kovesi la EPPO. În declarația de avere citată scrie că Sorin Grancea a încasat în 2023 salarii și restanțe salariale de 329.841 de lei pe an, adică de 27.486,75 de lei pe lună, la care se adaugă venituri de la Parchetul European, ca expert, de 66.907 euro pe an, adică de 5.575,6 euro pe lună (27.329,36 de lei). De asemenea, Grancea a mai încasat 10.800 de lei pe an (800 de lei pe lună) din chirii. În total, soții Ana - Grancea au realizat, în 2023, venituri de 228.987,82 de euro pe an, adică de 19.082,32 de euro pe lună (93.503,36 de lei).

Și-au cumpărat apartament la Sinaia

În aceste condiții, această familie de procurori și-a permis, la rândul ei, ca în anul 2023 să cumpere un apartament de 55 de metri pătrați la Sinaia, precum și alte două parcele de teren intravilan, dintre care una de 15 metri pătrați, iar a doua de 16 metri pătrați.

Imobilele noi se adaugă, astfel, altor trei apartamente pe care cei doi le dețineau deja în București, Ploiești, dar și unei case de 170 de metri pătrați la Jariștea, județul Vrancea.

Dana Manuela Ana mai precizează că deține două mașini - un Ford din anul 2008 și un Kia din anul 2016. De asemenea, în conturi și depozite bancare are economii de 593,61 de lei, 4.055 de dolari SUA și 67.408 euro.

Soții Ana - Grancea au mai încasat 224.372 de lei de la IBB Imobiliare, în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare a unui apartament.

Ce salarii au procurorii detașați la Biroul din București al Parchetului condus de „Zeița anticorupție”

Biroul EPPO București este populat, în acest moment, cu 11 procurori, dintre care și unele „vedete” ale DNA de pe vremea Laurei Kovesi. Cu o singură excepție, toți și-au depus declarațiile de avere și de interese în 2024.

Ioana Iulia Biciu precizează că a încasat în 2023 de la DNA salarii și drepturi restante de 31.552 de lei pe an, adică de 2.639,33 de lei pe lună, la care se adaugă 24.064 de lei pe an (2.088,7 lei pe lună) de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu și 76.129 de euro pe an, adică 6.260,75 de euro pe lună (30.677,7 lei) de la EPPO. A mai încasat venituri de 12.050 de euro pe an (1.920,83 de euro pe lună) din chirii. În total, veniturile pe anul 2023 ale procuroarei Ioana Iulia Biciu s-au ridicat la 537.693 de lei pe an, adică 44.807,81 de lei pe lună (9.144,5 euro).

Mai departe, Dana Cristina Bunea declară că în 2023 a încasat de la PÎCCJ salarii de 11.151 de lei pe an (929,25 de lei pe lună), de la EPPO a ridicat 73.363 de euro pe an, adică 6.113,6 euro pe lună (29.956,68 de lei), de la Parchetul Curții de Apel București a încasat 30.303 lei pe an (2.525,25 de lei pe lună), de la IMM a încasat 2.402 lei pe an (200,17 lei pe lună), iar de la CS a încasat 1.948 de lei pe an (162,17 lei pe lună). Soțul procuroarei, Marius Ionuț Bunea, a încasat în 2023, ca magistrat asistent la ÎCCJ, un salariu de 433.184 de lei pe an, adică de 36.098,67 de lei pe lună. În total, soții Bunea au realizat, anul trecut, venituri de 838.187,28 de lei pe an, respectiv de 69.848,94 de lei pe lună (14.254,9 euro).

O altă procuroare delegată la EPPO București este Camelia Elena Grecu, care anul trecut a încasat de la DNA 11.463 de lei pe an, de la EPPO - 71.054 de euro pe an, iar de la Parchetul Curții de Apel Constanța - 27.370 de lei pe an. În total, 490.160,8 lei pe an, adică 40.847,15 lei pe lună (8.336,15 euro).

Uncheșelu, „vedeta” DNA, răsplătit cu o leafă grasă

Pe lista respectivă o regăsim pe Gabriela Stanciu, care, anul trecut, a încasat de la DNA un salariu de 28.957 de lei pe an, de la Parchetul Tribunalului Brăila - 9.182 de lei pe an, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța - 3.204 lei pe an și de la EPPO - 75.624,79 de euro pe an. În total, aceste venituri înseamnă 421.844,64 de lei pe an, adică 35.153,72 de lei pe lună (7.174,23 de euro). Procuroarea și-a cumpărat, anul acesta, un apartament de 55 de metri pătrați în Bușteni.

O altă „vedetă” a DNA transferată la EPPO este celebrul Jean Nicolae Uncheșelu, care în 2023 a încasat de la DNA venituri de 54.701 lei pe an și de la EPPO - venituri salariale de 75.650 de euro pe an. Soția sa, Alina Uncheșelu, a încasat în 2023, ca judecător la Tribunalul București, o leafă anuală de 233.475 de lei pe an, dar și chirii de 43.482 de lei pe an. În total, soții Uncheșelu au realizat, în 2023, venituri de 702.343,08 lei pe an, adică de 58.528,6 lei pe lună (11.944,61 de euro). Cei doi au o casă și trei apartamente. Susțin că au vândut, în 2024, către un anume Cristian Ștefan Șimon, o mașină cu 151.554,5 lei. Nu au bani depuși în conturi sau depozite bancare.

Un alt coleg de la EPPO București este Dragoș Andrei Păduraru, care declară că, în 2023, a încasat de la DNA 272.214 lei pe an, de la Parchetul Tribunalului Constanța - 11.597 de lei pe an și de la Parchetul European - 236.735,61 lei pe an. În total, aceste venituri au ajuns la 475.547,04 lei pe an, adică 39.628,92 de lei pe lună (8.087,54 de euro).

Procurorul Alexandru Narcis Lăzărescu, detașat, la rândul său, la EPPO București, declară că în 2023 a câștigat de la DNA 103.708 lei pe an, de la EPPO - 44.791,65 de euro pe an și din chirii 13.760 de lei pe an. Soția sa a încasat, la rândul ei, venituri salariale anuale de 62.363 de lei, precum și 3.690 de lei din chirii. În total, soții Lăzărescu au încasat în 2023 403.001,04 lei pe an, adică 33.583,42 lei pe lună (6.853,76 de euro).

Ultimul procuror EPPO care și-a depus declarația de avere anul acesta este Ioan Amariei, care precizează că în 2023 a încasat de la DNA 232.173 de lei pe an, de la EPPO - 25.744 de euro pe an, de la INM - 2.468 de lei pe an și de la CSM - 14.530 de lei pe an. Soția sa, judecător, a câștigat de la Curtea de Apel București un salariu anual de 262.497 de lei și de la Tribunalul București o leafă de 36.417 lei. În total, 682.680,96 de lei pe an, adică 56.890,08 lei pe lună (11.610,22 de euro).

Nici în cele trei birouri teritoriale situația nu este prea diferită

Parchetul European nu are un oficiu deschis doar în București și unde au fost detașați toți acești procurori la care am făcut referire mai sus, ci și alte două birouri teritoriale, în care activează câte trei anchetatori. Dintre aceștia doar opt au depus, până în prezent, declarațiile de avere pe anul 2023.

La Biroul EPPO Cluj îi regăsim pe Tudor Radian, care a încasat de la Parchetul European, în 2023, un salariu anual de 75.191 de euro. Colegul său de birou, Paul Teodor Leontica a câștigat de la EPPO, anul trecut, un salariu anual de 75.190 de euro.

La Biroul Teritorial Iași al EPPO îi avem pe Florin Bogdan Munteanu, cu un salariu anual de 71.091,35 de euro, pe Violeta Hobincu-Acsinte, cu un salariu anual de 47.736 de euro, dar și pe Mihai Cătălin Popa, cu un salariu anual de 75.653 de euro.

Nu în ultimul rând, există EPPO Timișoara, unde activează procurorii Lucian Claudiu Rus (47.283,88 de euro pe an), Flavius Cristea (care nu a încasat anul trecut salariu de la această structură) și Lavinia Rus (127.672 de lei pe an).