Gabriel Oprea achitat în dosarul privind achiziția ilegală a unui autovehicul de lux

Programul de guvernare a fost finalizat şi urmează să fie desemnat şi candidatul la funcţia de premier, a spus prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur. "Am terminat programul de guvernare. Am lucrat şi...

„Este exclus să votăm un premier social-democrat în primul an și jumătate”, spune vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. El afirmă că PNL are oameni pregătiți să conducă guvernul. „PNL are oameni...