Cum alegi chefirul din supermarket. Rezultatele analizelor de laborator de la 8 producători

Chefirul este un produs lactat care ajută la sănătatea intestinală și imunitate. Aare cu până la 60 mai multe tulpini de bacterii benefice față de multe suplimente probiotice.

"Chefirul este un produs îmbogăţit cu alte probiotice şi acele drojdii. Probioticele în sine, la rândul lor, produc o serie de vitamine din clasa B, în final avem un produs bogat în nutrienţi, şi mai util din punct de vedere al beneficiilor pentru sănătatea noastră, pentru imunitate, pentru logevitate", spune Şerban Damian, nutriţionist, pentru observatornews.ro.

Pe etichetele produselor de la raft scrie chefir însă conținutul diferă. Echipa Observator a dus la analize 8 sticle de chefir, de la diverși producători, în cadrul campaniei "Ce ne puneţi în mâncare". Preţul variază între 3 şi 7 lei pentru o porţie mică.

"Între chefir şi laptele bătut principala diferenţă este prezenţa drojdiilor specifice de chefir, iar în laptele bătut există doar bacterii lactice mezofile. Chefirul este prin definiţie o băutură pe bază de lapte făcută în mod tradiţional cu ajutorul granulelor de chefir. Aceste granule de chefir sunt în mod industrial destul de greu de cultivat şi de reprodus. Industria modernă foloseşte culturi liofilizate, culturi lactice cu bacterii lactice mezofile, şi ar trebui cu drojdii specifice de chefir", spune Alexandru Cîrîc, director ICA.

Chefirul analizat în laborator

Specialiştii au analizat în laborator aciditatea produselor, conţinutul de bacterii lactice mezofile şi cantatea de drojdii specifice acestui tip de băutură lactată.

"Din păcate, ceea ce am găsit noi a fost că jumătate din cele 8 produse conţin într-adevăr şi drojdii, merg spre tehnologia chefirului, iar jumătate conţin exclusiv bacterii lactice. Asta înseamnă că de fapt sunt un lapte bătut, o sana, în funcţie de conţinutul de grăsime. Absenţa drojdiilor din chefir este de fapt un fals care nu poate fi legal incriminat pentru că nu avem o legislaţie foarte clară care să ne spună că fără drojdii nu egal chefir", exlică Alexandru Cîrîc, director ICA.

Analizele arată astfel că unii producători vând iaurt cu gust de chefir.

"Când ai chefir din punct de vedere legal poţi să ai un iaurt care are gust de chefir, are culturi lactice şi este chefir cu drojdie de chefir. Legal tu poţi să numeşti şi iaurtul cu gust de chefir chefir, dar ca şi aliment şi beneficii el nu este de fapt chefir. Adevăratul chefir are drojdie de chefir şi limitarea producătorului este aceea că dacă bagă acea drojdie de chefir pe conducta de producţie din fabrică, o să poată face doar chefir din ziua respectivă până când dărâmă fabrica. Nu prea are cum să scoată drojdia afară", a explicat Mihail Pautov, Medicool.

Astfel că puțin producători își permi să fabrice doar chefir.

Piața locală de iaurt și băuturi lactate fermentate este estimată că va ajunge la peste 600 de milioane de euro în următorii cinci ani. În 2024, chefirul a avut cea mai mare creştere. Ultimele date arată că 16% dintre români consumă zilnic lapte, în timp ce 19% consumă brânzeturi şi unt de 2 - 3 ori pe săptămână.

Cel mai bun test este gustul. Cu cât este mai înţepător chefirul, cu atât este mai autentic. Însă aunci când alegem chefir de pe raft, specialiștii spun că trebuie să ne uităm la sticlă. Lichidul trebuie să fie cât mai ferm sau să aibă capacul cât mai bombat. Asta atestă faptul că în interior are loc o fermentaţie pe baza drojdiei.

Chefirul poate fi preparat şi acasă din lapte pasteurizat cu granule de chefir.