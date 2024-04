Gorghiu: Procedura în cazul fugarului Arsene se apropie de final

„Până pe data de 9 aprilie 2024, de la începutul anului, în trei luni și puțin, au fost aduse în țară un număr de 233 de persoane fugare Cei mai mulți sunt din Marea britaie, 66 de fugari, de Germania, 54 de fugari, și Italia, 31 de fugari.

Italia una din țările din care aducem un număr foarte mare de fugari și procedura în cazul fugarului Arsene se apropie de final. Fugarul Ionel Arsene încearcă să scape de întoarcerea din România prin invocarea condițiilor medicale. Încearcă practic să suspende predarea sa în România, care este o decizie definitivă a Curții de Casație din Italia, care a decis în noiembrie anul trecut predarea lui autorităților din România. Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență în martie 2023. Prin echipa de avocați, a încercat anumite tertipuri pentru a suspeda predarea imediată în România, a invocat că are depresie și că există un risc ridicat de suicid dacă ar fi încancerat în penitenciarele din România”, afirmă Alina Gorghiu.

Ea precizează că Ionel Arsene și echipa sa urmăresc aplicarea art 23 alin 4 din decizia cadru care reglementează mandatul european de arestare și care spune că în circumstanțe excepționale, legate de punerea în pericol a vieții și sănătății persoanei căutate, predarea poate fi suspendată temporar.

„Vreau să vă informez că proactiv, ministerul Justiției, prin magistratul de legătură a transmis săptămâna trecută instanței din Italia informații suplimentare, la zi, despre condițiile din sistemul penitenciar, inclusiv despre Secția pentru bolnavi neuropsihici de la Penitenciarul Botoșani, care a fost de curând renovată. Am trimis toate informațiile în Italia legate de psihologi și personalul de asistență personală din cadrul penitenciarului, precum și despre toate programele care se desfășoară acolo. În România, sistemul penitenciar, prin spitalele acestea, poate și are capacitatea de a se ocupa de toate persoanele bolnave psihic. Ca urmare, este greu de crezut că instanța din Italia nu va dispune predarea.

Statistică penală anuală a Consiliului Europei arată că România se află în categoria țărilor cu cea mai scăzută rată de suicid din Europa, mai mult de 25% sub media europeană și fiind pe un trend descendent. În schimb, Italia se află în categoria țărilor cu cea mai ridicată rată de suicid din sistem penitenciar, mai mult de 25% peste media europeană. Vom urmări cu atenție finalizarea procedurii în instanța italiană”, încheie Gorghiu.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ a fost condamnat definitiv, de instanţa română, la o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani şi 8 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă.

(sursa: Mediafax)