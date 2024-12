Horaţiu Potra, adus la sediul IGPR pentru percheziţii informatice

Anchetatorii vor verifica telefonul acestuia, precum şi alte medii informatice pentru a afla dacă a pus la cale crearea unor tulburări sociale la Bucureşti şi dacă are legături cu candidatul independent în alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.



Marţi, Horaţiu Potra a fost pus sub control judiciar, în dosarul în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică.



Sub control judiciar a fost pus şi cel de-al doilea inculpat reţinut în acest dosar, Andrei Florin Lup, un tânăr de 22 de ani care se afla la volanul autoturismului Mercedes cu care Potra se îndrepta spre Bucureşti atunci când a fost prins pe raza judeţului Prahova.



Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii le-au impus celor doi inculpaţi mai multe obligaţi, între care aceea de a nu depăşi limita teritorială a judeţului Sibiu, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar.



De asemenea, cei doi sunt obligaţi să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme şi să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă.



Decizia Judecătoriei Ploieşti nu este definitivă.



Aceasta a fost deja contestată de către Horaţiu Potra şi Andrei Florin Lup şi o contestaţie va fi formulată şi de către procurori.



Luni, procurorii şi poliţiştii din Prahova au efectuat mai multe percheziţii în Ilfov, Sibiu şi Bucureşti, în dosarul în care a fost inculpat Horaţiu Potra.



"În urma cercetărilor s-a stabilit că, în noaptea de 7/8 decembrie, inculpaţii P.H. şi L.A.F. şi alte persoane se deplasau spre Municipiul Bucureşti, având asupra lor arme albe (macete, săbii, pumnale), arme de foc, precum şi importante sume de bani (aproximativ 18.000 USD şi 25.000 de lei), laptopuri, medii de stocare şi o dronă profesională, cu privire la care se presupune că urmau a fi folosite pentru instigarea unor persoane în comiterea de infracţiuni în cadrul unor întruniri publice neautorizate şi recompensarea acestora", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.



Surse judiciare au menţionat pentru AGERPRES că Potra nu a făcut declaraţii în faţa anchetatorilor, prevalându-se de dreptul la tăcere.



Conform aceloraşi surse, în urma percheziţiilor au fost ridicate sume în valoare totală de circa două milioane de euro.

