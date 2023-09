Interceptări DNA: Buzatu: Când vin eu să se prindă peștele ca lumea! Nu mai umblați cu prostii

„Având în vedere faptul că în acea zi colaboratorul cu identitate reală urma să se întâlnească cu BD, având în vedere și prevederile ordonanței de autorizare a colaboratorului cu identitate reală SE, organele de urmărire penală au pus la dispoziția colaboratorului o geantă maro cu suma de 1.250.000 lei compusă din 2.500 de bancnote cu cupiura de 500 lei. Ulterior, la data de 22.09.2023, la ora 14:17:46, numitul BI ia legătura cu SE transmițându-i Da, E, gata! A zis c-a plecat! Nu l-am întrebat de unde, am zis că ajungeți într-o oră, a zis că „da”. Hai! În ziua de 22.09.2023, la ora 15:25:09, numitul BD ia legătura cu BI, discuțiile celor doi reliefând faptul că interesul numitului BD nu era legat de pescuit ci de întâlnirea cu SE:

BD: - Ai pescuit ceva?

BI: - Am prins câte un pește toți!

BD: - Altceva … decât pește?

BI: - Altceva n-am prins! Încă n-am pescuit! Altceva n-am pescuit!

BD: - Hai că vin și eu până la voi acolo să văd!

BI: - Hai! Hai!

BD: - Aranjați acolo, când vin eu să se prindă peștele ca lumea! Nu mai umblați cu prostii!

BI: - Deja am aranjat, le-am dat tot ce le trebuia, a făcut cerere scrisă, referat tot, gata!

BD: - … când vin … vin, pescuiesc 5 minute și plec!

BI: - Gata! Da! Da! Dar cât durează ca să-i spun lui E. să vină cu mâncarea caldă?

BD: - Acuma vin! Acuma ajung!

BI: - Acuma ajungeți?

BD: - Acuma, vin acum, da.

În aceiași zi, după sosirea inculpatului BD la Ferma Cârja acesta a luat masa alături de SE, BI, OAM și CE, ulterior BD având o scurtă discuție singur cu SE, în cuprinsul acesteia colaboratorul cu identitate reală remițându-i președintelui CJ Vaslui geanta cu suma de 1.250.000 lei pusă la dispoziție de organele de urmărire penală. Numitul BD a preluat geanta și a așezat-o în portbagajul autoturismului DACIA DUSTER”, potrivit referatului procurorilor DNA.

Conform sursei citate, aceste aspecte au fost surprinse video de către ofițerii de poliție judiciară ai DGA care au pus în executare măsuri de supraveghere tehnică autorizate în cauză, din procesul-verbal întocmit de către aceștia reieșind în esență următoarele: „La orele 17.15, SE și BD s-au ridicat de la masă și s-au deplasat către autoturismele marca Lexus și marca Dacia Duster. BD a mers la portbagajul Daciei Duster, iar SE la autoturismul Lexus, unde a deschis ușa stânga spate și a luat de pe banchetă o geantă maro pusă la dispoziție de către Direcția Națională Anticorupție, în care se afla suma de 1.250.000 de lei. BUZATU DUMITRU a deschis portbagajul Daciei Duster, SAVIN EMIL a mers către el, i-a întins geanta cu banii, BD a luat-o, a pus-o în portbagaj, după care l-a închis. Cei doi au purtat o convorbire scurtă în timpul dării/luării genții cu bani și apoi s-au deplasat împreună către masa din foișor unde se aflau celelalte persoane.(…) Ulterior, la data de 22.09.2023, în jurul orelor 19.12, autoturismul DACIA DUSTER cu nr. de înmatriculare VS11... utilizat de către Consiliul Județean Vaslui a fost oprit la ieșirea din ferma Cârja, în autoturism fiind identificat numitul BD însoțit de un conducător auto angajat al Consiliului Județean Vaslui. Procedând la efectuarea percheziției auto, în portbagajul autoturismului, în partea stângă, a fost identificată o geantă de culoare maro, după cercetarea acesteia putându-se constata faptul că în această geantă se află o sumă de bani în lei, respectiva sumă era compusă din bancnote cu cupiura de 500 de lei”.

Declarația lui Dumitru Buzatu despre șpaga de 1,2 milioane de lei: „Sunt bani din economiile mele”

Procedând la cercetarea acestei genți și la individualizarea sumei de bani identificate aofițerii DGA au constatat că în interior se află suma totală de 1.250.000 de lei, compusă din 2500 bancnote cu cupiura de 500 de lei fiecare.

„Cu privire la această geantă și la suma aflată în interior, dl BD precizează următoarele: Această geantă și suma de bani din interior îmi aparține, sunt bani din economiile mele(…)”, se arată în document.

Relevantă pentru stabilirea situației reale de fapt, situație care infirmă atât afirmațiile inc. BD în momentul surprinderii în condiții de flagranță cât și cele afirmate în cuprinsul declarației de suspect( potrivit cărora el solicitase un împrumut de 125.000 lei de la SE) este discuția înregistrată în mediul ambiental în momentul remiterii către BD a sumei de 1.250.000 lei, reprezentând 10% din valoarea facturilor decontate de CJ Vaslui către SC S... SRL în aceiași săptămână, care denotă atât faptul că BD era pe deplin conștient că primește un procent din valoarea plății cât și recunoștința acestuia pentru „gestul” lui SE: BD: - Sărut mâna, Emil! Încă o dată îți mulțumesc că eram pe drojdie”, se menționează în referat.

