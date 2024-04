Pensionarul special Cristi Vasilică Danileț, dat în judecată de fiica mezină pentru plata pensiei de întreținere

Pe rolul Secției Civile a Judecătoriei Cluj-Napoca au fost înregistrate, la data de 21 martie 2024, două dosare care au ca sediu al materiei „Minorii și Familia” și care îl vizează direct pe celebrul Cristi Vasilică Danileț, fost judecător, ex-membru al Consiliului Superior al Magistraturii și proaspăt pensionar special.

Primul dosar are numărul 6963/211/2024 și are drept obiect „pensie de întreținere” (VEZI FACSIMIL), iar reclamanta este nimeni altcineva decât fata cea mică a ex-judecătorului, Cristina Gabriela Danileț. Cristi Vasilică Danileț are, în acest dosar, calitatea de pârât. Până în acest moment, instanța nu a alocat acestui proces un prim termen de judecată.

De asemenea, tot la Judecătoria Cluj-napoca, tot la data de 21 martie 2024, pe rolul aceleiași Secții Civile, a mai fost înregistrat un al doilea dosar, având numărul 6964/2011/2024, având ca obiect emiterea unei ordonanțe președințiale. Și în acest proces, Cristina Gabriela Danileț are calitatea de reclamant, în timp ce tatăl acesteia, Cristi Vasilică Danileț, are calitatea de pârât. Cauza a fost repartizată Completului C4 „Tutelă și familie”. Ca un amănunt de culoare, „Jurnalul” a accesat fișa acestui dosar, pe Portalul Instanțelor de Judecată, unde, ieri dimineață, numele părților erau menționate în clar, după care, la prânz, acestea au fost anonimizate.

Ceva obișnuit pentru fostul magistrat

Cristina Gabriela Danileț este una dintre fiicele fostului judecător Cristi Vasilică Danileț, proaspăt pensionat, la vârsta de 48 de ani, din magistratură, cu o pensie evaluată de presă la 25.000 de lei pe lună. Cristina Gabriela Danileț a absolvit, anul trecut, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Economice din Cluj-Napoca. La data de 6 iulie 2023, Cristi Vasilică Danileț a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de fiica sa, scriind că „două fiice grozave, ambele licențiate în aceeași săptămână. (…) M-au făcut fericit”.

La mai bine de o jumătate de an de la acest moment, fiica l-a dat în judecată pe tatăl ei, pentru neplata pensiei de întreținere, deoarece, potrivit articolului 499 din Codul Civil, părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Anul trecut, și fata cea mare a lui Cristi Vasilică Danileț, Ana Maria Danileț, a împlinit vârsta de 25 de ani. În 2017, și această fiică și-a dat în judecată tatăl, tot pentru pensia de întreținere. Astfel, pe rolul Judecătoriei Iași fusese înregistrat Dosarul nr. 1861/245/2017, având ca obiect plata pensiei de întreținere, unde Ana Maria Danileț avea calitatea de reclamant, iar Cristi Vasilică Danileț avea calitatea de pârât. Cu zece ani înainte, în 2007, fosta soție a lui Cristi Danileț, mama Anei Maria Danileț, și-a chemat, la rândul ei, fostul partener de viață în judecată, pentru majorarea pensiei de întreținere. La 28 noiembrie 2017, Judecătoria Iași a dispus majorarea pensiei pe care trebuia să o plătească fostul judecător, de la 389,5 lei, la procentul de 16,6% din veniturile realizate lunar de Cristi Vasilică Danileț. În 2009, Danileț a cerut în instanță reducerea pensiei de întreținere, cerere care a fost respinsă ca neîntemeiată. Ulterior, procesul cu fiica sa cea mare s-a terminat, aceasta din urmă renunțând la cererea de chemare în judecată.

Datoriile către mamă și fiică, trecute în declarația de avere

Potrivit ultimei declarații de avere pe care Cristi Vasilică Danileț a completat-o și a publicat-o, în calitate de judecător la Tribunalul Cluj, care datează din 14 iunie 2023, acesta a realizat, în anul fiscal anterior, venituri de 23.969 de lei de la CSM, constând în drepturi salariale și dobânzi, la care se adaugă venituri realizate ca judecător la Tribunalul Cluj, de 92.190 de lei, precum și 5.000 de lei de la Universitatea Petre Andrei din Iași, 2.476 de lei de la Fundația World Vision România, 5.000 de lei de la Asociația VeDem Just și 6477 de lei de la Centrul Advocacy și Drepturile Omului.

Adunând aceste sume, rezultă venituri anuale de 135.112 lei, respectiv de 11.259,6 lei pe lună. Danileț s-a pensionat, în 22 ianuarie 2024, la vârsta de 48 de ani, după 25 de ani de activitate și după mai multe excluderi din magistratură.

În aceeași declarație de avere, fostul judecător mai menționează un apartament de 39,47 de metri pătrați la Vatra Dornei, moștenit în anul 2014, un autoturism Ford, fabricație 2022, cumpărat, iar în conturi bancare a economisit 39.729 lei și 537 de euro.

La capitolul „Datorii”, Danileț vine cu detalii mai mult decât interesante. Are o datorie de 96.000 de lei reprezentând pensia de întreținere, către fiica sa cea mică, Gabriela Cristina Danileț, datorie care a apărut în anul 2020 și are scadență chiar anul acesta. De asemenea, mai figurează cu o datorie de 672.000 de lei către mama sa, Elena Danileț, datorie născută în anul 2009 și scadentă în anul 2050, referitoare tot la pensia de întreținere. Ex-judecătorul mai are un credit de 20.000 de lei la BCR, contractat în 2012 și scadent în 2030.

Propriii părinți i-au făcut proces pentru același lucru

Nu doar fiicele și fosta soție l-au acționat în judecată pe ex-judecătorul Cristi Vasilică Danileț pentru plata pensiei de întreținere, ci și propriii părinți.

Reamintim că, în anul 2009, Judecătoria Vatra Dornei admis cererea de chemare în judecată formulată de Ioan Danileț și de Elena Danileț, obligându-l pe pârâtul Cristi Vasilică Danileț la plata în favoarea fiecărui reclamant a sumei de 648 de lei lunar, cu titlu de pensie de întreținere, reprezentând o șesime din venitul lunar net realizat, începând cu data de 29 ianuarie 2009 și până la încetarea stării de nevoie.

La acel moment, părinții judecătorului aveau, potrivit presei, venituri la limita supraviețuirii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹