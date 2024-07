Profesorul de la Colegiul "Sfântul Sava" acuzat de viol, plasat sub control judiciar

Sorin Spineanu Dobrotă, profesor la Colegiul Naţional "Sfântul Sava" din Capitală şi şef serviciu la Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie din cadrul Ministerului Educaţiei, a fost reţinut joi de procurori sub acuzaţia de viol şi act sexual cu un minor.



El a fost dus apoi în faţa unui magistrat cu propunere de arestare preventivă, însă judecătorul a respins cererea şi a dispus plasarea profesorului sub control judiciar, pentru 60 de zile, cu interdicţia de a părăsi ţara.



"Respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Spineanu Dobrotă Sorin Paul. Dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Spineanu Dobrotă Sorin Paul, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 25.07.2024 şi până la data de 22.09.2024, inclusiv. Impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi; b) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă; c) să nu comunice cu persoanele vătămate, direct sau indirect. Supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor impuse inculpatului se va face de către Secţia 12 Poliţie. Dispune punerea în libertate a inculpatului reţinut. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore", se arată în decizia instanţei.



Sorin Spineanu Dobrotă, în vârstă de 51 de ani, este acuzat de procurori că, în urmă cu trei ani, ar fi violat un băiat şi ar fi agresat sexual un alt adolescent.



"La data de 25.07.2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui inculpat (un bărbat în vârstă de 51 de ani), cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor şi agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor. La data de 02.06.2021, în timp ce se afla într-un apartament situat în municipiul Bucureşti, Sector 3, inculpatul a întreţinut cu persoana vătămată (un băiat în vârstă de 17 ani) un act sexual oral, profitând de poziţia de autoritate şi încredere ce decurgea din calitatea sa de profesor al persoanei vătămate. La data de 17.12.2021, în timp ce se afla într-o locuinţă din Bucureşti, Sector 3, inculpatul a exercitat acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate (un băiat în vârstă de 16 ani), profitând de poziţia de autoritate şi încredere ce decurgea din calitatea sa de profesor al persoanei vătămate", se arăta într-un comunicat al Parchetului.

AGERPRES