PSD i-a facut plângere penală lui Nicusor Dan pentru propagandă electorală în ziua votului

Lucian Alecu

Social-democrații au depus plângere penală împotriva lui Nicusor Dan, acuzându-l că a continuat propaganda electorală după încheierea campaniei, prin declaraţiile pe care le-a făcut la ieşirea de vot,

Iată textul plangerii formulate de PSD



In fapt, in data de 27.09.2020, in jurul orei 9.15, candidatul la primaria generala a municipiului Bucuresti, dl. NICUSOR DAN DANIEL, dupa ce si-a exercitat dreptul de vot, in fata sectiei de votare de la Scoala gimnaziala nr.279 sector 6, Bucuresti, in perimetrul de 500 m din raza sectiei de votare prevazut de art.83 din Legea nr. 115/2015 a declarat urmatoarele:



"Astept de mult votul asta si am votat cu sete. Am votat sa scoatem din primaria Bucurestiului o caracatita de interese, neamuri, cumetri, nasi, fini, prieteni, care au tinut in subdezvoltare orasul asta. De asta n-au fost in stare sa rezolve apa calda, daramite poluarea si traficul. Am votat pentru un oras care are un potential extraordinar, pentru oameni cinstiti, muncitori si creativi si in zona privata a dovedit ca poate tot ce isi propune, iar dupa aceste alegeri sunt convins ca tot acest potential de munca si creativitate poate fi pus in slujba bucurestenilor de toate generatiile, familiilor care nu au avut parte de infrastructura scolara de care aveau nevoie, in slujba persoanelor varstnice care si-au vazut copiii si nepotii plecand din oras."

PSD susţine că Nicușor Dan a încălcat legea când a declarat la ieşire din secţia de votare că “am votat să scoatem din primăria Bucureștiului o caracatiță de interese, neamuri, cumetri, nași, fini, prieteni, care au ținut în subdezvoltare orașul ăsta. De asta n-au fost în stare să rezolve apa caldă, darămite poluarea și traficul”.

“Acest mesaj de propagandă electorală ilicit, pe lângă faptul că este difuzat în ziua alegerilor, după încheierea campaniei electorale este și defăimător la adresa candidatului PSD prin folosirea unor cuvinte/sintagme precum „caracatiță de interese, neamuri, cumetri, nași, fini, prieteni, minciună,” „incompetență”, „corupție”, „superficialitate fudulă”, încălcând astfel în mod flagrant legislația electorală”, se mai arată în plângerea PSD.