România a câştigat procesul împotriva investitorilor imobiliari ai proiectului Băneasa

Prin decizia pronunţată marţi, 16 martie, în cauza Alverley Investments Limited and Germen Properties Ltd vs. Romania - dosar ARB/18/30, Tribunalul arbitral ICSID a admis lipsa de jurisdicţie cu privire la reclamantul Germen Properties şi a respins ca inadmisibilă cererea reclamantului Alverley Investements.

Instanța i-a obligat pe reclamanţi la plata cheltuielilor de judecată, în valoare de 4,14 milioane de dolari. Plata trebuie efectuată în 60 de zile de la comunicarea hotărârii, în caz contrar aceștia trebuind să plătească penalizări de 6% pe an până la achitarea sumei.

România a fost reprezentată de Asocierea dintre Hunton Andrews Kurth Llp, SCP Toader şi Asociaţii şi SCP Cobuz şi Asociaţii.

Pretenţiile reclamanţilor au fost formulate în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1991 şi ratificat prin Legea nr. 30/1993.

Aceștia au susținut că au făcut investiţii în proiectul imobiliar Băneasa. Însă investiţia a făcut obiectul unei cercetări penale, finalizată cu o hotărâre definitivă de condamnare.

Reclamanții acuză România că a încălcat tratatul prin acţiuni de intervenţie arbitrală şi discriminatorie a organelor de cercetare penală şi a instanţelor judecătoreşti, prin privarea de posibilitatea de a-şi valorifica dreptul de proprietate asupra investiţiilor şi dreptul la un proces echitabil. A fost instituit sechestru asupra bunurilor societăţilor româneşti şi asupra titlului de proprietate a terenului din Băneasa şi au solicitat despăgubiri în valoare de circa 200 milioane de dolari.