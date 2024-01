Răsturnare de situație în cazul tragic al Sharei: Legiștii dezvăluie cauza reală a morții

La mai bine de jumătate de an de la decesul tragic, medicii legiști au finalizat raportul medico-legal, arătând că adevărata cauză morții a fost o hemoragie provocată de consumul unor droguri extrem de periculoase administrate minorei.

„Raport final si rasturnare de situatie in cazul de la Piatra Neamt. Fata cunoscuta cu numele de “Shara” a murit misterios in dormitorul unui baiat ce-l cunoscuse pe internet si care i-a furnizat droguri de mare risc iar in cele din urma fata a decedat din pricina unei hemoragii masive.

Raportul final SJML arata ca fata NU intretinuse de fapt relatii sexuale cu acest individ iar decesul a fost cauzat de o reactie puternica si generalizata produsa de drogurile de mare risc administrate.

Stopul respirator a fost cauza finala tanatogeneratoare.

De precizat ca dintre toti cei care au fost arestati in cauza , niciunul nu se mai afla in arest preventiv si nici la domiciliu, avand in vedere trecerea celor 180 de zile de arest iar codul de procedura nu permite o durata mai mare pana la trimiterea in judecata”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.