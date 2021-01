Tabloul de bord al porcăriilor DNA

Actuala conducere a DNA refuză să-și asume abuzurile dovedite comise în anchetele penale privind procurori și magistrați, încercând să bage sub preș mizeriile din perioada neagră a epocii Kovesi. DNA prezintă o istorie fals imaculată a instituției, ca ajutor dat ministrului Justiției angrenat în manevrele politice țesute pentru scoaterea din joc a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Un duel al declarațiilor învolburează și mai mult apele agitate pe care plutește efemerul stat de drept din România.

Asociații profesionale de prestigiu ale magistraților intervin public, cu un comunicat tranșant, difuzat luni, 18 ianuarie, pentru a restabili adevărul și a împrospăta memoria celor care au atacat puternic independența reală a justiției prin acțiuni penale abuzive desfășurate sub falsele argumente ale luptei anticorupție. Asociația Magistraților din România (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) și Asociația Procurorilor din România (APR) condamnă, potrivit comunicatului menționat „lipsa de asumare de către DNA a responsabilității pentru măsurile și metodele abuzive pe care le-a folosit în anchetarea judecătorilor și procurorilor, care au mers de la anchete penale deschise împotriva unor magistrați, cu consecința îndepărtării lor din funcțiile ocupate, până la încălcarea secretului deliberării, la «verificarea» prin anchete penale a legalității și temeiniciei unor hotărâri judecătorești, cu inadmisibila încălcare a dispozițiilor Constituției și a legilor justiției, ori la aducerea unor acuze penale împotriva acestora pentru fapte ce nu existau”.

Stop șantajului folosit de DNA în lupta anticorupție

În contextul discuțiilor despre desființarea SIIJ, DNA a afirmat, sub semnătura procurorului-șef al direcției, că „A susține că procurorii DNA au comis fapte de abuz în serviciu și șantaj față de magistrați reprezintă un atac direct și nefondat la adresa instituției, care aduce atingere probității profesionale și independenței magistraților procurori”. Comunicatul DNA din 15 ianuarie venea ca răspuns la declarațiile reprezentantului UDMR-din actuala coaliție de guvernare - care a susținut că revenirea la cercetarea penală a judecătorilor și procurorilor de către DNA nu este acceptabilă. „I-am spus lui Stelian Ion că nu ar fi în niciun caz acceptabil ca această putere să fie redată Parchetului Anticorupție. Trebuie găsită o soluție astfel încât DNA să nu-i trimită în judecată pe procurori și judecători, deoarece am văzut ce abuzuri au avut loc în trecut. Am văzut la DNA Bihor cum se fabricau dosare judecătorilor care nu erau de acord cu rechizitoriile DNA. Nu trebuie să oferim niciun spațiu șantajului în lupta anticorupție”.

„Procurorii DNA au derulat anchete cu sprijinul nelegal al serviciilor de informații - a se vedea Decizia CCR nr. 51/2016, cu privire la care DNA nu a prezentat argumente concrete, clare și explicite că și-o însușește și înțelege caracterul obligatoriu al acesteia”.

Comunicat AMR, AJADO, UNJR, APR

Tabloul de bord al porcăriilor DNA

Referitor la încălcarea gravă a independenței justiție de către DNA, sunt de notorietate cazurile care au distrus cariere ale magistraților din motive neelucidate și cu „autori necunoscuți” pe care SIIJ încearcă să-i aducă spre instanțe. Iată, în sinteză, doar câteva din aceste categorii de porcării care au marcat epoca Kovesi.

Un procuror general al României a fost obligat să demisioneze, ca urmare a deschiderii unui dosar de pretins abuz în serviciu, ce s-a dovedit a fi construit pe cazul „fapta nu există”. Zeci de procurori și judecători, inclusiv ai ÎCCJ, au fost acuzați, iar ulterior cauzele au fost clasate chiar de DNA ori au fost pronunțate achitări definitive de către instanțe. Procurorii DNA nu au răspuns pentru aceste eșecuri. Procurorii DNA i-au audiat pe judecători și procurori, i-au cercetat penal și trimis în judecată pentru soluțiile pronunțate, ceea ce încalcă însăși esența justiției. CSM nu a lămurit nici până în prezent aceste cazuri grave. DNA și-a arogat dreptul de a fi suprainstanța care a apreciat că hotărâri judecătorești definitive sunt nelegale și netemeinice. În raportul de activitate al DNA, redactat în 2015, toate hotărârile definitive de achitare din anul 2014 au fost imputate judecătorilor. Raportul Inspecției Judiciare privind respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autorității Judecătorești în cauzele de competența DNA, adoptat de CSM în 2019, probează factual, limpede și indubitabil abuzurile comise de procurorii DNA contra judecătorilor și procurorilor. Înregistrările de la DNA Oradea, în care cinci procurori complotau să facă dosare penale pe fapte inventate unor judecători, pentru a „băga frica în oase” în ceilalți judecători ca aceștia să nu îndrăznească să pună întrebări în procese ori să mai achite vreun inculpat. Doi dintre procurori, revocați din DNA, sunt la Oradea, iar restul s-au transferat sau au fost promovați! DNA a mutat actul de justiție în spațiul public, comunicatele postate prezentau chiar de la debutul procedurii ca vinovate persoanele implicate, cărora li se dezvăluia identitatea, funcțiile din magistratură. Metoda „telejustiției” practicate de DNA ani de zile, inclusiv contra judecătorilor și procurorilor, scurgerea în presă de informații nepublice din dosare reprezintă o amenințare clară la adresa independenței individuale a magistraților.

Asociațiile de magistrați au subliniat că aceste fapte necesită asumări responsabile din partea DNA în fața opiniei publice și a sistemului judiciar. O asemenea atitudine sfidătoare reprezintă și dovada evidentă că revenirea competenței anchetării judecătorilor și procurorilor la DNA constituie o amenințare clară la adresa independenței individuale a acestora.