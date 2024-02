Un tânăr a fost condamnat la 13 ani și 10 luni de închisoare după ce a ucis un minor și a rănit alți cinci pe o trecere de pietoni din Petroșani

Instanța a stabilit că tânărul, aflat sub influența alcoolului, s-a făcut vinovat de comiterea infracțiunilor de omor, conducere a unui autovehicul fără permis și părăsirea locului accidentului. Sentința impune și o despăgubire considerabilă, de peste 695.000 de euro, pe care compania la care era asigurat șoferul va trebui să o plătească victimelor și spitalelor în care acestea au fost tratate.

„Condamnare de 13 ani si 10 luni pentru soferul din Petrosani care in decembrie 2022 a intrat in plin intr-un grup de 6 copii aflati pe trecerea de pietoni iar pe unul dintre ei l-a omorat.

Instanța l-a condamnat pentru Omor și tentativa la omor calificat, conducere fara permis , conducere sub influența bauturilor alcoolice de 1,57 la mie dar si fuga de la locul accidentului.

Au fost de asemenea acordate daune de peste 1.000.000 euro.

Cazul pune din nou pe tapet și în dezbatere de ce Vlad Pascu desi situatia in cazul lui este mult mai grav, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa si nu omor calificat asa cum am cerut.

Consider ca în acest caz instanța a dozat corespunzător pedeapsa raportat și la vârsta celui care a produs accidentul și trecutul său.

Cazul s-a judecat relativ rapid iar inculpatul a fost in permanență arestat. Dosarul este : 1100/97/2023 Tribunal Hunedoara”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.