10.000 €/lună? Puțin! Topul veniturilor uluitoare încasate de judecători ai CCR

Sursa foto: Lucian Alecu

Opt judecători de la Curtea Constituțională au realizat, într-un singur an de activitate, venituri de 5.535.011 lei, doar din indemnizația de magistrați constituționali, pe care au cumulat-o cu una, dacă nu chiar cu două pensii speciale. Pe primul loc se află actualul președinte al instanței de contencios constituțional, Marian Enache, care a reușit să adune, din aceste surse, 771.501 lei într-un singur an. La mijlocul clasamentului se află Livia Stanciu, cu venituri anuale cumulate de 687.374 de lei. Daniel Morar, proaspăt ieșit din CCR, a încasat un salariu și o pensie de fost procuror în cuantum de 657.198 de lei pe an, adică 54.766,5 lei pe lună.