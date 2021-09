UPDATE Dan Barna, vizat într-un nou dosar de fraudă. Ce spune copreședintele USR PLUS

Agerpres Dan Barna Dan Barna

„Premierul Cîțu tot nu va recâștiga sprijinul USR PLUS”, spune Dan Barna după ce DLAF a sesizat DNA în privința unui proiect pe fonduri europene cu o firmă a acestuia.

„Oricât se va strădui DLAF, o instituție aflată în subordinea premierului, să taie în segmente verificarea activității mele pentru a plasa știri negative la fiecare moment politic sau electoral important, premierul Cîțu tot nu va recâștiga sprijinul USR PLUS. Am cerut în mod repetat, încă de acum trei ani, ca orice dosar să fie procesat și trimis la DNA astfel încât să fie lămurite toate chestiunile asupra cărora există semne de întrebare. Până acum, s-a confirmat că am avut dreptate de fiecare dată când am zis că nu am nimic de ascuns și nimic de care să mă tem”, scrie Barna pe Facebook.

Barna adaugă că, la singura interacțiune avută direct cu cei de la DLAF, în 11 martie, când a răspuns la solicitarea de clarificări, i-au transmis că încheiaseră verificările și vor trimite la DNA constatările: Le-am cerut și eu sa facă lucrul acesta pentru a încheia această poveste fără sfârșit. Au comunicat și public acest lucru ca . Astăzi aflu și eu din presă că DLAF a păstrat, a pus deoparte, o bucată din verificarea inițială, pentru zile negre și nevoi urgente de comunicare negativă, ca să se mai poată genera încă o știre de genul . Asta se întâmpla azi când avem în linie dreaptă o moțiune care va confirma că actualul premier nu mai are sustinere. Nu este nimic nou, nu e nimic diferit de ceea ce era și ce am clarificat deja de luni de zile. Este doar un film în permanentă reluare la câteva luni pe care îl tot vedem împreună de trei ani”.

„Între timp în iunie anul acesta DNA a clasat dosarul redeschis în campania electorală din 2019, constatând că fapta nu există și a răspuns în numeroase rânduri la întrebările presei că nu am nici un fel de calitate în niciunul dintre dosare.

Obiectivul nostru este rezolvarea rapidă a crizei politice și revenirea la o guvernare stabilă și eficientă. Ea este posibilă, însă fără Florin Cîțu. Actualul premier, coordonator al unei campanii de vaccinare eșuată, autor direct și moral al crizei politice, trebuie să plece cât mai rapid. Pentru binele românilor și al României”, își încheie Dan Barna postarea.

Departamentul de Luptă Antifraudă anunța, într-un răspuns la o solicitare Mediafax și Aleph News, că inspectorii săi au sesizat Secția a II-a a DNA și cu privire la proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”.

Proiectul respectiv are ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, care i-a aparținut lui Dan Barna și soției sale, Olga Totolici, pentru că în urma verificărilor „au rezultat indicii privind posibila săvârșire a unor fapte de natură penală”.

„În urma verificărilor efectuate în cazul proiectului „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural” (POSDRU/135/5.2/S/125782 – cod SMIS 51031), având ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, au rezultat indicii privind posibila săvârșire a unor fapte de natură penală, motiv pentru care Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a procedat la întocmirea actelor de sesizare. Întreaga documentație a fost transmisă Direcției Naționale Anticorupție (Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție)”, anunța DLAF în răspunsul pentru Mediafax și Aleph News.

În mai 2021, DLAF anunțase că a sesizat DNA în privința a 2 dintre proiectele pe fonduri europene ( Punți Comunitare” și „SES-am deschide-te!”), unde a găsit indicii privind o posibilă săvârșire a unor fapte de natură penală, fiind implicate 4 persoane care la data faptei, dețineau calitățile de expert cu atribuții de recrutare respectiv, manageri ai structurilor de economie socială (entități înființate în cadrul proiectelor).

Tot în mai 2021, DLAF anunța că în privința celui de-al treilea proiect verificat („Incluziune socială și pe piața muncii prin întreprinderi sociale”) nu a găsit indicii de natură penală iar verificările în privința celui de-al 4-lea proiect care implica firma care i-a aparținut lui Dan Barna și soției sale, erau în curs.

Săptămâna trecută, pe 22 septembrie 2021, DNA a anunțat că în dosarul care implică primele sesizări ale DLAF cercetările se fac în continuare „in rem”, nicio persoană neavând până în prezent calitatea de suspect sau de inculpat.

„Un dosar având la bază aspectele la care faceți referire este în lucru pe rolul DNA – Structura Centrală, fiind începută urmărirea penală doar cu privire la faptă (“in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, se arată în răspunsul DNA.

Tot pe 22 septembrie 2021, DNA a anunțat că în celălalt dosar în care a fost invocat numele fostului vicepremier al USR PLUS, Dan Barna, procurorii au dispus soluția clasării pe „fapta nu există”, clasarea fiind dată de procurorul secției I a DNA, Radu Ionescu și confirmată de către procurorul adjunct al Secției I a DNA, Adrian George Matei, fin al procurorul CSM, Cristian Ban, fiind contestată în instanță, la Tribunalul Alba.

